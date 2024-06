Premiera nowego iPada Pro z układami M4 i ekranami OLED spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Sprzęt jednoznacznie został okrzyknięty najlepszym tabletem na rynku. I jak zwykle nie zabrakło w tym wszystkim narzekania na to, ze oprogramowanie iPadOS nie nadąża za potęgą tamtejszego hardware'u. Klasyk, który ciągnie się od wielu lat.

Był jednak aspekt tego tabletu, który budził sporo kontrowersji od pierwszych zapowiedzi. Mam tu na myśli grubość, a może raczej cienkość, tabletu. Apple udało się w tej generacji uczynić iPada cieńszym niż kiedykolwiek. Ale mając w pamięci wszystkie bendgate z iPhone'ami w tle, niewielu wierzyło że to naprawdę może się udać i faktycznie być trwałe. Tuż po premierze nowego iPada Pro okazało się jednak, że firma stanęła na wysokości zadania i tym razem nie trzeba się już niczym przejmować.

Ale jak wynika z najnowszych nieoficjalnych informacji — podobny lifting ma czekać także pozostałe sprzęty od Apple. Choć na efekty tych działań jeszcze chwilę zaczekamy.

iPhone, MacBook Pro i Apple Watch również mają być cieńsze. Apple chce odchudzić wszystkie swoje produkty

Nie od razu, a cyklicznie — we własnym tempie — Apple miałoby w najbliższym czasie zadbać również o redesign swoich innych urządzeń, które w ostatecznym rozrachunku także mają być cieńsze niż kiedykolwiek wcześniej. I choć brzmi to niezwykle obiecująco w kontekście tego jak śpiewająco temat wypadł z iPadem Pro, to gorsza wiadomość jest taka, że jeszcze trochę na tę zmianę zaczekamy. Bowiem te miałyby zostać wprowadzone nie wcześniej, niż przy okazji premiery iPhone'a 17 — czyli w przyszłym roku.

iPhone jednak nie jest jedynym urządzeniem które czeka w kolejce na "odchudzanie". Tuż za nim są również komputery z linii MacBook Pro oraz zegarki Apple Watch.

Temat powraca, a Apple nareszcie wie jak to zrobić dobrze

Nie jest to pierwszy, ani prawdopodobnie także nie ostatni, raz kiedy słyszymy o planach Apple związanych z odchudzaniem ich sprzętów. Już kilka miesięcy temu pierwszy raz temat zaczął się przewijać — przede wszystkim w kontekście skorzystania z nowej technologii produkcji układów, które mają być cieńsze niż jakiekolwiek wcześniejsze. A skoro serce urządzenia będzie mniejsze, to w obudowie jest więcej miejsca na pozostałe elementy. Ważnym jednak, by wszystko było równie odporne i wzmocnione, jak w iPadzie Pro z M4. Raczej nikt nie chce już powracać do tematu wyginających się smartfonów. Jeżeli zaś chodzi o komputery — to myślę, że forma w jakiej obecnie są serwowane MacBooki Pro jest idealna w swojej prostocie. Mniejsza obudowa zapala lampkę ostrzegawczą w temacie wydajności chłodzenia, bo przecież Apple już ma cieńsze sprzęty w analogicznej obudowie — MacBooki Air.