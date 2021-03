3 generacja Apple TV traci wsparcie dla aplikacji YouTube

Długie wsparcie urządzeń Apple owiane jest już legendą. Nie bez powodu — ich sprzęty faktycznie otrzymują aktualizacje przez co najmniej kilka lat od premiery, z jakim skutkiem to zupełnie inna sprawa. Ostatnio w sieci zrobiło się głośno o tym, że przedostatnie — czyli trzeciej generacji — Apple TV straci dostęp do aplikacji YouTube. No bo faktycznie, takowa przestanie działać. Wciąż jednak będzie można za pośrednictwem sprzętu korzystać z najpopularniejszej na świecie platformy streamingowej, ale wyłącznie z wykorzystaniem technologii AirPlay. W praktyce więc, owszem, obejrzymy na Apple TV materiały z YouTube, ale wyłącznie jeśli mamy do dyspozycji sprzęt Apple wspierający AirPlay i będziemy z niego streamować na przystawkę. A takie rozwiązanie nie ma ani trochę sensu, przyznacie.