Play odpowiada T-Mobile. Petarda odpalona

T-Mobile 25 czerwca udostępnił zupełnie nową ofertę, w zasadzie we wszystkich usługach, która miała zmienić zasady gry na rynku. Nowa oferta Play to potwierdza.

Spójrzmy najpierw na tę ofertę T-Mobile, później sprawdźmy nową ofertę Play i gołym okiem dostrzeżecie podobieństwa.

Oferta łączona w T-Mobile

Wykupując teraz światłowody z limitem 300 Mb/s w T-Mobile zapłacimy za nie 65 zł miesięcznie (pół roku za 0 zł).

Dokupując jednak do tego abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z internetm bez limitu danych i prędkości, dopłacamy tylko 10 zł, całość wyniesie nas tylko 75 zł miesięcznie. Z kolei, gdy potrzebujemy jeszcze telewizji, miesięczny koszt rośnie do 125 zł miesięcznie.

Nowa oferta łączona w Play

Teraz spójrzcie na nową ofertę łączoną Play. Samodzielna usługa światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s to identyczny koszt 65 zł miesięcznie. Dobranie do tego abonamentu komórkowego z limitem 300 GB transferu danych to tylko 20 zł miesięcznie więcej - 85 zł.

Zestaw jest mniej atrakcyjny (w T-Mobile nie mamy żadnych limitów w telefonie), ale to i tak rewolucja w ofercie Play, bo do tej pory za łączenie usług była tylko zniżka 20 zł, a nie jak teraz dopłata w tej wysokości. Dla przykładu, taki sam abonament komórkowy w Play kosztuje 75 zł miesięcznie, a jak weźmiemy do tego z osobna światłowody 300 Mb/s to zapłacimy za nie 45 zł miesięcznie, a więc łącznie 120 zł miesięcznie.

Teraz będzie to koszt 85 zł miesięcznie, a w przypadku dobrania telewizji - 130 zł, 5 zł drożej niż w T-Mobile, ale w bonusie mamy do wyboru dostęp do serwisów streamingowych.

Oferta łączona w Orange

Co u pozostałych operatorów? Światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s w Orange kosztują 70 zł miesięcznie.

W ofercie łączonej z abonamentem komórkowym z limitem 300 GB to koszt 100 zł miesięcznie. Natomiast razem jeszcze z telewizją Extra TV 135 zł miesięcznie.

Widać więc, że teraz Orange będzie musiał nieco przebudować swoją ofertę łączoną.

Oferta łączona w Plus

Plus w ofercie łączonej ma światłowody z limitem 600 Mb/s i to w niższej cenie niż w Play i T-Mobile, a jak dokupimy do tego abonament komórkowy z limitem 180 GB transferu danych, koszt takiego zestawu rośnie o 20 zł do poziomu 80 zł miesięcznie, czyli po środku oferty T-Mobile i Play.

Jak chcemy brak limitów w telefonie i światłowody z limitem 1 Gb/s to dopłacamy 30 zł i razem płacimy 110 zł. Pamiętajmy jednak, że w T-Mobile to promocja na pierwsze 2 lata umowy, później za światłowody płacimy już pełną cenę 65 zł miesięcznie, co z abonamentem komórkowym bez limitu da nam kwotę 140 zł miesięcznie.

110 zł miesięcznie, to też koszt zestawu w ofercie łączonej Plusa na abonament komórkowy, światłowody i telewizję.

Jedno jest tu pewne, oferty łączone u naszych operatorów, zaczynają wyglądać już naprawdę dobrze. Nie są to jak jeszcze do niedawna pomijalne zniżki na poziomie 20 zł miesięcznie za kolejną usługę na koncie, a konkretne rabaty pozwalające na realne oszczędności.