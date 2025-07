To największe hity lata. Nie przegap filmów w te wakacje

Nowe filmy w kinie

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Film reżyserowany przez Matta Shakmana przedstawia historię pierwszej rodziny Marvela w retro-futurystycznym świecie lat 60. Obsadę tworzą Pedro Pascal jako Reed Richards/Pan Fantastyczny, Vanessa Kirby wcielająca się w Sue Storm/Niewidzialną Kobietę, Joseph Quinn grający Johnny'ego Storma/Ludzką Pochodnię oraz Ebon Moss-Bachrach jako Ben Grimm/Stwór. W rolach drugoplanowych wystąpią Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson.

Od 25 lipca w kinach

Vinci 2

Kontynuacja kultowej komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego przenosi widzów dwadzieścia lat po wydarzeniach z pierwszej części. Cuma, emerytowany złodziej sztuki, spędza czas na emeryturze na wybrzeżu Andaluzji w Hiszpanii ze swoją żoną Carmen. Spokojne życie zostaje przerwane, gdy stary wspólnik Chudy proponuje mu udział w kolejnym skoku artystycznym w Polsce.

Od 25 lipca w kinach

Oddaj ją

Horror psychologiczny w reżyserii duetu Danny'ego i Michaela Philippou (twórców "Talk to Me") opowiada historię rodzeństwa, które po śmierci ojca zostaje umieszczone w domu zastępczym. W głównych rolach wystąpili Billy Barratt, Sora Wong oraz Sally Hawkins, która wciela się w rolę nowej matki zastępczej.

Od 1 sierpnia w kinach

Naga broń

Komedyjna kontynuacja kultowej trylogii z lat 80. i 90. powraca z Liamem Neesonem w roli Franka Drebina Jr., syna legendarnego bohatera granego przez Leslie'a Nielsena. Film w reżyserii Akivy Schaffera opowiada o jedynym mężczyźnie, który posiada szczególny zestaw umiejętności potrzebnych do prowadzenia Policyjnego Oddziału Specjalnego i ocalenia świata.

Od 1 sierpnia w kinach

Życie Chucka

Film w reżyserii Mike'a Flanagana to adaptacja noweli Stephena Kinga z 2020 roku. Historia przedstawia kluczowe momenty z życia Charlesa "Chucka" Frantza, opowiedziane w odwrotnej kolejności chronologicznej - od jego śmierci zbiegającej się z końcem wszechświata, aż do dzieciństwa.

Od 1 sierpnia w kinach

Zniknięcia

Amerykański horror misteryjny w reżyserii Zacha Creggera (twórcy "Barbarian") opowiada niepokojącą historię masowego zniknięcia. Kiedy siedemnaścioro dzieci z tej samej klasy tajemniczo znika w jedną noc o dokładnie tej samej godzinie, z ocalałym zostaje tylko jedno dziecko, a społeczność zaczyna kwestionować, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Od 8 sierpnia w kinach

Nikt 2

Sequel kultowego filmu akcji z 2021 roku w reżyserii Timo Tjahjanto przenosi akcję na rodzinne wakacje. Hutch Mansell, ojciec z przedmieść i były zabójca, zostaje ponownie wciągnięty w swoją gwałtowną przeszłość po udaremnieniu napadu na dom, co uruchamia łańcuch wydarzeń ujawniających sekrety dotyczące przeszłości jego żony Becci i jego samego. . W głównych rolach powracają Bob Odenkirk jako Hutch Mansell, Connie Nielsen, Christopher Lloyd oraz RZA.

Od 15 sierpnia w kinach

Together

Horror psychologiczny w reżyserii Michaela Shanksa opowiada historię pary znajdującej się na życiowym rozdrożu. Tim i Millie (w wykonaniu Dave'a Franco i Alison Brie), po latach związku, decydują się na przeprowadzkę na wieś, porzucając wszystko co znane oprócz siebie nawzajem. W obsadzie obok małżeństwa Franco-Brie wystąpili Damon Herriman oraz Mia Morrissey.

Od 22 sierpnia w kinach

Złodziej z przypadku

Sensacyjny thriller, w którym główny bohater, Hank Thompson, niegdyś świetny zawodnik baseballu, po zakończeniu sportowej kariery prowadzi spokojne życie jako barman w nowojorskim barze. Jego życie nabiera jednak tempa, gdy sąsiad Russ prosi go, by zaopiekował się na kilka dni jego kotem. To z pozoru niewinne zadanie niespodziewanie wciąga Hanka w świat kryminalnych intryg – trafia na celownik groźnych gangsterów, choć zupełnie nie rozumie, dlaczego wszyscy go ścigają.

Od 29 sierpnia w kinach

Klasyka w kinie - wracają stare filmy

W ramach cyklu Kultowe Kino w Multikinie można oglądać klasyki, które zapisały się w historii przemysłu. Dodatkowo, dwa tytuły pojawią się także w innych kinach.

Egzorcysta

Mroczny horror, klasyka gatunku, opowiada o ojcu walczącym o córkę, która po zaginięciu zaczyna przejawiać przerażające objawy opętania. Szukając pomocy, trafia do kobiety z doświadczeniem nadprzyrodzonym. Film skupia się na dramatycznej walce z siłami zła. W rolach głównych Leslie Odom Jr., Ann Dowd i Ellen Burstyn, a reżyserem jest David Gordon Green.

28 lipca w Multikinie

Człowiek słoń

Wzruszający dramat o Johnie Merricku, mężczyźnie z rzadką chorobą deformującą ciało, który staje się atrakcją cyrkową. Z pomocą lekarza Fredericka Trevesa odzyskuje poczucie własnej wartości. W obsadzie: John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud, Freddie Jones. Film wyreżyserował David Lynch.

4 sierpnia w Multikinie. Od 22 sierpnia w innych kinach

Pulp Fiction

Kultowy film Quentina Tarantino, opowiadający w nieliniowy sposób historie płatnych zabójców, boksera, gangstera i jego żony oraz pary złodziei, których losy splatają się w świecie przemocy i czarnego humoru. W głównych rolach występują John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames i Harvey Keitel.

11 i 17 sierpnia w Multikinie

Kawa i papierosy

Zbiór humorystycznych, czarno-białych miniatur, w których barwne postacie podczas spotkań przy filiżance kawy i papierosie prowadzą nietuzinkowe rozmowy o życiu, muzyce czy absurdach codzienności. W filmie występują m.in. Roberto Benigni, Tom Waits, Iggy Pop, Cate Blanchett, Steve Buscemi, Alfred Molina, Bill Murray, RZA i GZA.

18 sierpnia w Multikinie

Skazani na Shawshank

Film przedstawia losy bankiera Andy’ego Dufresne’a, niesłusznie skazanego za morderstwo, który trafia do więzienia Shawshank. Tam zaprzyjaźnia się z Redem i przez lata nie traci nadziei na wolność. W rolach głównych Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler i Clancy Brown. Film wyreżyserował Frank Darabont.

25 sierpnia w Multikinie

Amadeusz

Dramat o genialnym kompozytorze Wolfgangie Amadeuszu Mozarcie, opowiedziany z perspektywy jego zazdrosnego rywala, Antonia Salieriego. Film ukazuje konflikt pasji, talentu i zawiści na wiedeńskim dworze cesarskim. W rolach głównych występują Tom Hulce jako Mozart, F. Murray Abraham jako Salieri oraz Elizabeth Berridge jako Konstancja Mozart.

Film wraca do kin po odrestaurowaniu do wersji 4K. Od 30 sierpnia w Multikinie, od 1 września w kinach.

Harry Potter w kinie - kiedy pokazy

W Multikinie można kontynuować seanse filmów z serii Harry Potter - oto filmy, które zobaczycie do końca wakacji:

Harry Potter i Zakon Feniksa: 26 i 29 lipca

Harry Potter i Książę Półkrwi: 2 i 5 sierpnia

Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1: 9 i 12 sierpnia

Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 2: 16 i 19 sierpnia

