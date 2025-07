To może być najważniejszy film roku. Wkrótce poznamy pierwsze szczegóły

„Avatar: Ogień i popiół” do kin trafi w grudniu tego roku. Jego pierwsza zapowiedź udostępniona zostanie już w ten weekend. By ją obejrzeć, musicie wybrać się do kina.

Po 13 latach od premiery pierwszej części „Avatara”, James Cameron powrócił w wielkim stylu, ponownie odnosząc globalny sukces. "Avatar: Istota wody" trafił do polskich kin 16 grudnia 2022 roku i stał się trzecim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów, osiągając łączny przychód ze światowych kin w wysokości ponad 2,32 miliarda dolarów. Produkcja została nominowany do Oscara w aż dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszy film, a wykorzystane efekty wizualne wyznaczyły nowy standard dla całej branży filmowej. Film możecie obejrzeć już na Disney+, gdzie zadebiutował w czerwcu 2023 r. I dobrze się składa, gdyż warto go obejrzeć przed premierą trzeciej części zatytułowanej „Ogień i popiół”, która do kin zawita 19 grudnia tego roku.

Już w najbliższy weekend zadebiutuje pierwszy zwiastun nowej części „Avatara”, na którą czekają miliony widzów z całego świata. By go jednak obejrzeć, będziecie musieli wybrać się do kina. I to nie na dowolny obraz. Aby przekonać się, co przygotował dla nas James Cameron w jego najnowszej produkcji, trzeba zarezerwować bilet na pokazy filmu „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki”, który w ten piątek ma swoją premierę. To właśnie przed najnowszą odsłoną serii z uniwersum Marvela zaprezentowane zostaną pierwsze fragmenty z trzeciego „Avatara”.

Avatar 3 na pierwszym zwiastunie. Czy „Ogień i popiół” zachwyci widzów?

Co wiemy o samym filmie? Wciąż niewiele, ale po morskich przygodach na Pandorze czas na nieco inne żywioły – ogień, który będzie motywem przewodnim opowieści, która nie zakończy się na 3 części. James Cameron ma wizję na przynajmniej 5 części sagi i nie wyklucza, że pojawią się kolejne, choć to nie on będzie siedział na fotelu reżysera. W „Avatar: Ogień i popiół” zobaczymy starych znajomych i zupełnie nowe postaci, w tym Varanga, którego możecie zobaczyć na powyższym plakacie. Kim będzie ten bohater? Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne szczegóły. Te powinny pojawić się już w ten weekend wraz z pierwszym zwiastunem filmu.