Apple lubi serwować swoim użytkownikom usługi oraz przedmioty premium z prawdziwego zdarzenia. Idealnie wpisuje się to w ich marketing, chociaż jeżeli przyglądacie się bliżej praktykom firmy to prawdopodobnie wiecie, że w kwestii reklam są oni dość... wybiórczy. Z jednej strony: nie pozwalają na zbyt wiele firmom trzecim w kwestii reklamowania swoich produktów, z drugiej — sami potrafią serwować powiadomienia na ekranie iPhone'a zachęcające do wykupienia ich płatnych subskrypcji. Trzeba jednak przyznać, że w kwestii Apple TV+ firma jest bardzo konsekwentna w swoich działaniach. Mimo że usługa jest na rynku od kilku lat, trudno mówić o jakiejś niezwykle bogatej ofercie jeżeli chodzi o tamtejszy katalog. Ten stale się powiększa, owszem, jednak wciąż jest on dość... skromny. Przynajmniej na tle konkurencji. Z czego to wynika? Apple stawia na produkcje na wyłączność, które zleca i finansuje. Nie kupuje licencji i nie zapełnia katalogu materiałami firm trzecich... przynajmniej jeszcze tego nie robi. Efekt jest taki, że na tle Netflixa, HBO czy Disneya wypada dość blado pod względem objętości. Jeżeli jednak chodzi o jakość — trudno się do czegokolwiek przyczepić. Ma ich charakteryzować jakość, nie ilość. I faktycznie — całkiem im to wychodzi, bo to jedyne VOD na którym czegokolwiek nie włączę, jest co najmniej w porządku. Ale patrząc na ich politykę nieoficjalne informacje na temat tego, że chcą podążyć ścieżką którą wydeptuje właśnie Netflix i Disney+, wydają się być dość... niewiarygodne.

Apple TV+ doczeka się tańszego wariantu z reklamami?

Te nieoficjalne informacje na temat reklam na platformie Apple TV+ pojawiły się po tym, jak firma zatrudniła Lauren Fry na kierowniczym stanowisku... do spraw reklam właśnie. Według informacji do których dotarła ekipa The Information, ma ona się zajmować zbudowaniem biznesu wokół reklam na Apple TV+. Kiedy mają one trafić na platformę i ile miałoby kosztować Apple TV+ z reklamami jeszcze nie wiadomo, ale też... no biorąc pod uwagę obecną cenę usługi (i fakt że jest ona jednym z elementów składowych fantastycznie wycenionego Apple One) — brzmi to co najmniej kuriozalnie. Chociaż Apple wielokrotnie potrafiło zaskakiwać już swoimi decyzjami, które z pozoru nie miały żadnego sensu, więc... kto wie.

Tym bardziej, że od jakiegoś czasu krążą już plotki, że Apple chciałoby serwować użytkownikom więcej reklam tu i ówdzie. Kilka miesięcy temu świat obiegły wieści, że Podcasty, Książki, a nawet ich Mapy mają doczekać się reklam. Na tę chwilę jeszcze żadnych zmian w temacie nie uświadczyliśmy... i też jestem niezwykle ciekawy w jaki "emejzing" ubiorą ogłoszenie z tym związane.