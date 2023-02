Apple wierzy że ma największe talenty świata SI. Co z nimi zrobi?

Sztuczna inteligencja bez wątpienia jest najgorętszym tematem ostatnich tygodni. Chat GPT wprowadził rewolucję, której chyba nikt się nie spodziewał. I mimo że giganci technologiczni od lat romansowali — to mniej, to bardziej — z tematem, teraz doskonale wiedzą, że najwyższy czas przyspieszyć i wprowadzić solidne zmiany. Apple nie jest tutaj żadnym wyjątkiem — i wiedzieliśmy już, że na początku lutego firma zorganizowała spotkanie dla pracowników, które całe poświęcone było tematowi sztucznej inteligencji — nazywane jest ono "WWDC dla pracowników". Co o nim wiemy? Mark Gurman z Bloomberga w najnowszym newsletterze rzuca nieco więcej światła na jego temat.

Źródło: Depositphotos.com

Spotkanie w Steve Jobs Theather. Apple zgromadziło pracowników, by rozmawiać o sztucznej inteligencji

Na początku tego miesiąca Apple zorganizowało swój coroczny wewnętrzny szczyt, aby omówić tematy związane z uczeniem maszynowym i postępach sztucznej inteligencji w obrębie firmie. W broszurze na temat wydarzenia, szef działu sztucznej inteligencji w Apple powiedział pracownikom, że "uczenie maszynowe dzieje się szybciej niż kiedykolwiek, a talent, który mamy tutaj, jest naprawdę w czołówce". Choć może to być jedynie wiara Apple, nie słyszałem o niczym konsumenckim, co jest game changerem wychodzącym ze spotkania. Dla tych, którzy zastanawiają się, nie wierzę by Apple przedstawiło konkurenta dla ChatGPT lub nowego Binga, albo coś w tym rodzaju.

— czytamy we wspomnianym materiale od Marka Gurmana. To pierwszy raz od kilku lat, kiedy wydarzenie dla pracowników Apple odbyło się osobiście — nie zdalnie. Ale to także pierwszy raz, kiedy sztuczna inteligencja stała się w świecie technologii tematem numer jeden. To nie są już tylko szumne zapowiedzi które dzieją się w tle — to realne zmiany i produkty, po które każdego dnia sięgają miliony użytkowników na całym świecie. To zmiany, które bez wątpienia przypadły im do gustu — i zmiany, w których najzwyczajniej w świecie się rozkochali. To właśnie dlatego duzi gracze nie mogą sobie pozwolić na siedzenie z założonymi rękami, wręcz przeciwnie: muszą działać.

Źródło: Depositphotos.com

Konferencja WWDC 2023 już tego lata — i wierzę, że jeżeli faktycznie Apple ma coś do powiedzenia i zaprezentowania, to najwcześniej usłyszymy o tym dopiero podczas wielkiego wydarzenia, kiedy w ich kierunku zwrócone są oczy całego świata. Kolejna równie dobra i mocna okazja dopiero jesienią, kiedy prezentowane będą najnowsze iPhone'y. Czy Apple uda się skryć jakieś asy w rękawie, dzięki którym z pomocą sztucznej inteligencji przewrócą świat do góry nogami na własnych zasadach? Trudno jest mi to sobie wyobrazić, ale kto ich tam wie. Firma wielokrotnie już udowadniała, że potrafi zaskoczyć i znane pomysły zaserwować i sprzedać w formie, jakiej jeszcze nikomu wcześniej się to nie udało.

