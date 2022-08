Apple przestaje dawać "rady" i aktualizuje monitor Studio Display by działał jak należy

Po tym jak Apple serwowało właścicielom monitorów Studio Display które miały problemy z dźwiękiem złotą poradę nareszcie zabrało się do pracy i... zaserwowało aktualizację, która ma rozwiązać problem.

Nie dalej niż przedwczoraj Kacper wspominał o "poradzie" Apple kierowanej ku właścicielom ich monitora Studio Display narzekających na problemy z dźwiękiem w monitorze. Myślę że dla większości z nas przyglądających się tematowi rada niczym z serialu IT Crowd związana z próbą wyłączenia i włączenia urządzenia nie jest satysfakcjonująca. Tym bardziej, że nie są to jednostkowe przypadki, a jakaś pula właścicieli tych sprzętów ma problemy związane z dźwiękiem. Po swojej złotej poradzie technicy-magicy z Apple poszli jednak po godność do Tima i postanowili uporać się z problemem w bardziej profesjonalny sposób. Jak? Serwując stosowną aktualizację, której zadaniem jest rozwiązanie problemu.

Aktualizacja Studio Display ma zażegnać problemy z dźwiękiem, na które skarżyli się użytkownicy

Po tym jak skarg właścicieli ich nowego monitora zaczęło przybywać, Apple faktycznie zabrało głos w sprawie i przyznało że problem występuje. Co więcej — miał on nie być związany w żadnym stopniu z samym urządzniem, a leżeć wyłącznie po stronie oprogramowania. No i właśnie od wczoraj użytkownicy mogą już pobierać nową wersję oprogramowania oznaczoną symbolem 19F80. W opisie aktualizacji nie znalazły się żadne dokładne opisy dotyczące zmian, ale tym istotnym elementem po aktualizacji ma być zakończenie problemów z głośnikami i dźwiękiem.

Cóż, uważam to, za "odrobinę" niepoważne że do takiego błędu w ogóle doszło i przez kilka tygodni Apple udawało, że problem nie istnieje. Ale skoro faktycznie najświeższa aktualizacja rozwiązuje kłopoty z głośnikami w Studio Display to może następne w kolejności będą 14- i 16-calowe Macbooki Pro, których użytkownicy skarżą się na trzaski i sami kombinują jak się ich pozbyć, a Apple od kilku miesięcy udaje że problem nie istnieje?