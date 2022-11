Apple rozstaje się z Twitterem? Co się dzieje?

Przyznam szczerze, że kolejne "wymówki" Muska zaczynają mnie nieco martwić, bo już w przeszłości rzucał on różnymi obietnicami bez pokrycia. Szef Twittera każdego dnia mówi co innego i robi co innego. W pierwszych dniach po przejęciu Twittera opowiadał o tym, jak Twitter Blue jest przemyślane i skonstruowane w sposób przejrzysty i nikt problemów mieć nie będzie. Szybko się okazało, że tak nie jest. Niewypał płatnej subskrypcji, problemy z weryfikacją prawdziwych kont i zmasowany atak "fejków". Blue jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknęło. Miało wrócić pod koniec listopada - przynajmniej Musk tak zapowiadał. Ekipa odpowiedzialna za abonament miała pracować w pocie czoła nad doprowadzeniem jej do stanu, który nie budziłby żadnych podejrzeń. Tak się jednak nie stało. W weekend padły słowa, że reaktywacja Twitter Blue zostaje odroczona, gdyż wymaga dalszych prac.

Apple żegna się z Twitterem? Dziwne ruchy w serwisie społecznościowym

Teraz dowiadujemy się, że za tym opóźnienim mogą stać kwestie finansowe. Musk jeszcze kilkanaście dni temu ostro krytykował politykę Apple związaną z pobieraniem opłat od każdej sprzedaży w App Store i zakupów w aplikacji. W tym tygodniu okazało się, że Apple miało wycofać się całkowicie z reklamowania swoim produktów na platformie, co mocno uderzy Twittera po kieszeni. Co ciekawe, pojawiają się także sygnały wskazujące, że Apple krytycznie patrzy na poczynania z medium społecznościowym i ma grozić, że usunie aplikację z App Store. Dlaczego?

W jednym ze swoich wpisów Musk informuje o tych groźbach, jednak nie wdaje się w szczegóły dodając jedynie, że Apple nie tłumaczy swoich decyzji. Musi być coś na rzeczy, gdyż Apple wyczyściło całkowicie swoje konto w serwisie. Nie znajdziemy na nim ani jednego wpisu. Po Apple na Twitterze został jedynie pusty profil z informacją o 8,8 mln obserwujących. Dziwi to bardziej, że przez lata firma mocno udzielała się na serwisie - dochodziło nawet do sytuacji wykupywania specjalnych oznaczeń-hasztagów, które dekorowały specjalne wydarzenia Apple - premiery produktów czy konferencje.