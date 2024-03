Platformy streamingowe to dziś główne źródło filmów i seriali. Po tym, jak Netflix niejako zrewolucjonizował branżę, doczekaliśmy się wielu innych serwisów VOD. Jednym z nich jest Canal+ Online. To cyfrowa platforma rozpoznawalnej stacji telewizyjnej, która znana jest z wielu oryginalnych produkcji (w tym również polskich). Ile trzeba zapłacić za Canal Plus Online? Co możemy tam obejrzeć? Czy warto wykupić subskrypcję? Sprawdzamy.

Canal Plus Online – Oferta, ceny i pakiety

Canal+ Online to znaczący gracz na polskim rynku usług streamingowych. To właśnie na tej platformie znajdziemy polskie The Office, Belfra, Króla lub Klangor. Platforma oferuje również zagraniczne premiery kinowe oraz mnóstwo sportu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej aktualnym cenom dostępnych abonamentów. Przeanalizujemy też, co oferuje każda z dostępnych subskrypcji.

Co to jest Canal+ Online?

Canal Plus Online to niezależna usługa internetowa. Abonament nie jest tu powiązany z tradycyjną ofertą telewizyjną (choć zapewnia on również dostęp do linearnych kanałów). Jest to serwis VOD, który dostarcza nam zarówno oryginalne produkcje Canal+, jak i licencjonowane treści. Mamy reż internetową telewizję na żywo, która pozwala oglądać wydarzenia sportowe lub filmy. Na czym polega przewaga nad usługami Canal+, jakie znaliśmy jeszcze do niedawna? Dostęp internetowy eliminuje ograniczenia związane z koniecznością posiadania dekodera i podpisywaniem długoterminowych umów. Dzięki Canal Plus Online użytkownicy mogą wykupić miesięczny dostęp do pakietu usług, a w razie potrzeby zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Canal+ Online: Ceny i pakiety w 2024 roku

Canal Plus utrzymuje różnorodność opcji subskrypcji, umożliwiając użytkownikom wybór pakietu dostosowanego do preferencji i potrzeb. Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym cenom usługi oraz zawartym w nich możliwościom dostępu i korzystania z platformy.

Canal+ Seriale i Filmy – subskrypcja roczna

Najtańsze rozwiązanie, jakie oferuje Canal Plus na swojej platformie VOD to pakiet "Seriale i Filmy" opłacony za cały rok z góry. Kwota, jaką musimy zapłacić to 228 zł. Wówczas cena za miesiąc dostępu do platformy wynosi jedynie 19 zł.

Pakiet oferuje bogatą bibliotekę polskich i zagranicznych produkcji, w tym treści CANAL+ ORIGINAL oraz bajki dla dzieci. Oprócz tego użytkownicy zyskują dostęp do telewizji na żywo, obejmującej oryginalne kanały Canal Plus, kanały ogólnodostępne w Polsce oraz serwisy informacyjne.

Canal + Seriale i Filmy – oferta miesięczna

Jeśli nie jesteście pewni, czy będziecie korzystać z Canal+ Online przez cały rok, warto wybrać subskrypcję, która odnawia się co miesiąc. Wówczas można z niej zrezygnować właściwie w każdej chwili. Koszt dostępu do platformy wynosi wówczas 29 złotych za miesiąc.

Canal+ (z pakietem sportowym)

Pakiet oznaczony po prostu jako Canal+ to wszystko, co znajdziemy w wariancie "Seriale i Filmy" i dodatki w postaci dostępu do transmisji wydarzeń sportowych. Wykupienie tej opcji będzie nas kosztowało 54 zł za miesiąc.

Dzięki temu pakietowi, abonenci mają dostęp do szerokiej gamy transmisji sportowych, w tym:

PKO BP Ekstraklasa,

Premier League (2 wybrane mecze w kolejce),

LALIGA EA SPORTS (5 wybranych meczów),

WTA Tour (nawet 50 turniejów w sezonie),

NBA (wybrane mecze),

PGE Ekstraliga (2 topowe mecze w rundzie),

Ligue 1 Uber Eats (6 wybranych meczów w kolejce).

Jakie programy telewizyjne na żywo oferuje Canal+ Online?

Canal+ to nie tylko "wideo na życzenie", ale także telewizja na żywo. Wśród kanałów serialowo-filmowych znajdziesz m.in. Canal+ Premium, Canal+ Film, Canal+ Seriale, Canal+ Family, Ale kino+ oraz Novelas+. Jeśli interesują Cię aktualności i rozrywka, to Canal+ Online zapewnia dostęp do popularnych kanałów telewizyjnych takich jak TVN, Polsat, TV4, TV Puls oraz TVP 1, TVP 2 i TVP 3 w 16 wersjach regionalnych. Dla miłośników dokumentów i programów przyrodniczych są dostępne kanały Canal+ Dokument i Planete+. Wśród kanałów lifestylowych Canal+ Online oferuje także Canal+ Kuchnia oraz Canal+ Domo HD, a dla najmłodszych widzów dostępne są MiniMini+ i Teletoon+.

Rabat na Canal+ Online – Co zrobić, aby zapłacić mniej?

Posiadacze pakietu Canal+ mogą skorzystać z programu poleceń, który pozwala znacząco obniżyć koszty subskrypcji. Za każdą udaną rekomendację nowej osoby, otrzymujemy 15 złotych rabatu na subskrypcję w kolejnym miesiącu. Co więcej, nasz znajomy również od razu skorzysta z promocji, płacąc o 15 złotych mniej za pierwszy miesiąc korzystania z Canal+ Online.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć oszczędności, warto zaprosić do programu 3 znajome osoby – wówczas zniżka wyniesie 45 złotych.

Canal+ Online – Ile osób może korzystać?

Po wykupieniu internetowej subskrypcji Canal+ użytkownicy mają możliwość jednoczesnego oglądania dwóch streamów. Oznacza to, że na jednym koncie można korzystać z dwóch różnych urządzeń jednocześnie. Pozwala to na elastyczne dostosowanie korzystania z usługi do potrzeb różnych użytkowników w ramach jednej rodziny czy grupy znajomych. Dzięki temu rozwiązaniu subskrybenci mogą dzielić się dostępem do platformy.

Korzystanie z CANAL+ online: Jakie urządzenia są kompatybilne?

Aby cieszyć się usługą CANAL+ online, potrzebujesz dostępu do szerokopasmowego internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps. Zalecane jest jednak połączenie o prędkości co najmniej 8 Mbps, a dla treści w jakości UHD – co najmniej 25 Mbps.

Jakość obrazu na Canal Plus Online

CANAL+ online oferuje materiały w jakości SD, HD oraz 4K. Dostęp do platformy jest ograniczony do terenu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na jakich urządzeniach można oglądać Canal+ Online?

Aplikacja CANAL+ online jest dostępna na smartfonach oraz tabletach z systemami Android (w wersji 5.0 lub nowszej) oraz iOS (w wersji 13 lub nowszej). Warto zauważyć, że aplikacja nie działa na najnowszych smartfonach marki Huawei ze względu na zakończenie wsparcia i brak certyfikacji ze strony Google.

Użytkownicy komputerów mogą korzystać z usługi na systemie Windows 10 lub nowszym oraz na Mac OS X w najnowszej wersji.

Inne wspierane urządzenia:

Samsung Smart TV (od roku 2018, z oprogramowaniem Tizen 4.0 lub nowszym)

Telewizory LG z systemem webOS (od roku 2018, webOS 4.0 lub nowszy)

Telewizory Hisense (od roku 2021)

Android TV

Projektor The Freestyle, The Freestyle 2

Apple TV 4

Urządzenia z funkcją AirPlay

Chromecast

Fire TV

Tryb offline w Canal+ Online

Na urządzeniach z systemem Android, iOS oraz macOS istnieje możliwość pobrania wybranych materiałów do trybu offline, co pozwala na korzystanie z nich bez dostępu do internetu.