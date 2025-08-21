Moja Biedronka od dzisiaj po nowemu. Klienci niezadowoleni

21 sierpnia weszły w życie zmiany w programie lojalnościowym Moja Biedronka, adresowanym do klientów jednego z najpopularniejszych sklepów w Polsce. Sądząc po lekturze komentarzy w sieci, zmiany nie podobają się przynajmniej niektórym klientom. O co konkretnie chodzi?

Moja Biedronka - jeden użytkownik, jedna aplikacja. Koniec współdzielenia

Zmianą, która wywołała najwięcej emocji jest usunięcie funkcjonalności Wspólne Konto w Aplikacji. Oznacza to, że nie można już współdzielić konta np. między domownikami. Każdy użytkownik powinien korzystać ze swojego konta. To o tyle istotne, że zapewne już wkrótce wystartuje kolejna akcja zbierania naklejek, które będzie można wymieniać na maskotki. Zbierając punkty osobno będzie o to zdecydowanie trudniej.

Reklama

Co więcej, zgromadzonych w aplikacji punktów nie będzie można przekazać innemu użytkownikowi, co do tej pory było możliwe.

Na tych iPhone'ach z aplikacji Biedronki już nie skorzystasz

Kolejną zmianą w aplikacji Biedronki jest zakończenie wsparcia dla iPhone'ów korzystających z systemu iOS 16. W praktyce oznacza to, że użytkownicy takich smartfonów jak iPhone 7, iPhone 7 Plus i iPhone SE (1. generacji) muszą wyposażyć się w nowe urządzenia, by móc dalej korzystać z tej usługi.

Jedna zmiana na plus - Biedronka na tabletach

Oprócz powyższych niedogodności pojawiła się jedna pozytywna zmiana. Aplikacja Biedronki ma ukazać się również na tablety, przez co przeglądanie oferty sklepu będzie wygodniejsze.