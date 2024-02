Fortnite wraca na iPhone'a - to już pewne!

Wielka epopeja dobiega końca. Po całym szeregu sądowych potyczek niczego nie udało się Epic Games ugrać. Ale wystarczyły zmiany w europejskim prawie, by nareszcie coś w temacie się zmieniło i... faktycznie zbliża się dzień, w którym to Fortnite wróci na iPhone'y i iPady!

Wielki powrót króla. Fortnite znowu trafi na iPhone'a

Dla tych którzy nie pamiętają jak to było, krótkie przypomnienie. Apple z hukiem wyrzuciło Fortnite'a z App Store'a i zablokowało konto twórców w 2021 roku. Wszystko to po występku którego dopuściło się Epic Games w aktualizacji gry, która w ukryciu dodała nową metodę płatności, pomijającą opłaty Apple. Chcieli ominął "niesławne" 30% Apple Tax — a jako że mowa o jednej z najpopularniejszych gier wszech czasów, mowa o oszczędnościach liczonych w milionach dolarów.

Apple było nieugięte i cały czas obstawało przy swoim. Nie dało się ugłaskać, a także wygrywało sądowe potyczki. Ale zmiany w europejskim prawie (czyli wprowadzenie Aktu o Rynkach Cyfrowych) wymusiło na nim zmiany warunków dla twórców aplikacji na Starym Kontynencie. A wraz z nimi pojawiły się nowe możliwości, z których Epic Games zdecydowało się skorzystać. Oficjalnie potwierdzili oni, że pracuję nad własnym sklepem z grami i aplikacjami na mobilne urządzenia Apple — zajmuje się tym ich szwedzki oddział.

Otrzymaliśmy nasze konto dewelopera Apple i wkrótce rozpoczniemy rozwijanie Sklepu Epic Games na iOS dzięki nowemu Aktu o rynkach cyfrowych. Planujemy uruchomić go jeszcze w 2024 roku

Nowy sklep Epic Games. Teraz firma powalczy o rynek mobilny

Epic Games ma już na swoim koncie jeden sklep z grami. Jego premiera również wzbudziła ogrom kontrowersji, ale po kilku latach działania... jest on siódmym, pod względem popularności, na świecie. A wliczane są w to również sklepy konsolowe, które rządzą się własnymi prawami, bowiem tam na konkurencję po prostu nie ma miejsca. W erze w której rynek wydawał się bezsprzecznie należeć do Steama (bo GOG ma własną kategorię), udało się firmie wypracować mocną pozycję.

Źródło: Epic Games

Mobile to jednak zupełnie inna para kaloszy i... szczerze mówiąc: jestem bardzo ciekawy jak to się dalej potoczy. Wiadomo że Epic Games zawsze chętnie rozprawia o stawkach które będzie oferować twórcom oraz wydawcom. Ale przede wszystkim kolejne sklepy z aplikacjami to... kolejne "niewygody" ze strony użytkowników. Czy Fortnite wystarczy by ich przyciągnąć tak, aby zainstalowali nowy sklep z aplikacjami? A może będzie to jedynie ciekawostka i o sukcesie jaki zaliczyli na rynku komputerowym będą mogli jedynie pomarzyć?

Dużo pytań, zero odpowiedzi. Ale te mają nadejść jeszcze w tym roku! Podobnie jak Fortnite na iPhone'a!