Wielkie przejęcie Apple! Gigant kupuje wytwórnię muzyczną!

Apple od wielu lat coraz bliżej do muzyki klasycznej. Kilka miesięcy temu dorobili się nawet dedykowanej jej aplikacji: Apple Music Classical. Start ten trudno jednak zaliczyć do specjalnie udanych. W sieci pojawiło się sporo narzekania na jakość oprogramowania, nie mówiąc już o tym, że gigant z Cupertino nie zadbał o to, by zoptymalizowane było na cały zestaw ich sprzętów. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem firma regularnie poszerza swoje portfolio w temacie. Teraz podchodzi do tematu od nieco innej strony i... przejmuje wytwórnię specjalizującą się w muzyce klasycznej. Szwedzkie BIS Records.

Apple przejmuje BIS Records. W sam raz na ich 50. rocznicę

BIS Records świętuje właśnie 50-lecie istnienia. To całkiem niezły wiek i okazja do dodatkowego świętowania — przynajmniej dla włodarzy. Założyciel wytwórni, Rober von Bahr, poinformował dzisiaj na oficjalnej stronie o przejęciu przez technologicznego giganta:

Drodzy Przyjaciele, Kilka dni temu BIS Records skończyła 50 lat i jestem niezmiernie dumny z tego, co nasz niewielki zespół ludzi osiągnął w ciągu tego półwiecza. Specjalnością BIS, przy jednoczesnej dbałości o podstawowy repertuar, jest pielęgnowanie młodych artystów klasycznych i interesujących żyjących kompozytorów oraz ochrona muzycznego skarbu, który wszyscy reprezentujemy, przez długi czas w przyszłości. W tym właśnie celu, po wielu starannych rozważaniach i moich 80 urodzinach, z radością ogłaszam dość doniosłą wiadomość, że podjęliśmy decyzję o zostaniu częścią rodziny Apple. (...) BIS stanie się częścią Apple Music Classical i Platoon. Tak jak jestem dumny z tego kamienia milowego, jestem jeszcze bardziej dumny z faktu, że cały personel BIS, w tym ja sam, będziemy tam wciąż pracować. Wszyscy z niecierpliwością wyglądamy w przyszłość: wypełnioną nową muzyką (...)

Apple coraz bardziej muzyczne

W ciągu ostatnich kilku lat Apple dość mocno zaznacza swoją obecność na rynku muzycznym. Na dobre rozpoczęli od przejęcia w 2018 roku startupowej wytwórni Platoon, specjalizującej się w odkrywaniu i promowaniu nowych artystów. Dwa lata temu zaś kupili streaming w 100% poświęcony muzyce klasycznej: Primephonic. To właśnie na jego kanwie stworzono wspomnianą wcześniej usługę Apple Music Classical. Jak widać — ekipa z Cupertino nie powiedziała w temacie jeszcze ostatniego słowa. Obawiam się jednak, że żadna wytwórnia pod ich skrzydłami nie naprawi za nich i nie dopracuje ich oprogramowania do słuchania muzyki. A to właśnie nad nim powinni popracować w pierwszej kolejności, bowiem zarówno aplikacja Muzyka jak i Apple Music Classical dalekie są od ideału.

Źródło