Dobre wieści! W tym roku iPady nie zostaną w tyle!

Harmonogram aktualizacji oprogramowania w sprzętach Apple w ostatnich latach nie jest tak spójny, jak miało to miejsce przed laty. Aktualizacje lubią się przeciągać, niekoniecznie każdy sprzęt otrzymuje je w tym samym momencie. Rok temu iOS 16 zadebiutował w pierwszej połowie września. Jego "większy" brat, czyli iPadOS — dopiero pod koniec października. Wywiązało się na ten temat sporo dyskusji. I choć Apple nigdy nie zabrało oficjalnie głosu w temacie, to spekuluje się, że winę za taki stan rzeczy ponosi wdrażanie Stage Managera. Dość problematycznej z perspektywy funkcji, która zapewnić miała iPadom wielozadaniowość prawie na poziomie komputerów. Niestety, tylko prawie. Ostatecznie więc iPadOS 16 otrzymaliśmy w wersji 16.1 — i to kilka tygodni później.

Z iPadOS 17 takich problemów mamy nie uświadczyć. Z dotychczasowych informacji wynika, jakoby system miał zadebiutować równocześnie z iOS 17.

iPadOS 17 wystartuje równocześnie z iOS 17

Mark Gurman w newsletterze Power On zapewnia, że w tym roku nie musimy obawiać się opóźnień. Według niego, w 2023 oba systemy trafią do użytkowników symultanicznie. Apple nie podało jeszcze oficjalnej daty premiery, ale mówi się, że zadebiutują w poniedziałek, 18 września. Szczegółami dotyczącymi premiery producent podzieli się prawdopodobnie na przyszłotygodniowej konferencji, gdzie oficjalnie zaprezentowane zostaną nowe iPhone'y, Apple Watche oraz — jak wynika z ostatnich doniesień — delikatnie odświeżone słuchawki AirPods Pro. A może raczej: odświeżone etui do słuchawek AirPods Pro — bo to tylko w nim mają zajść zmiany.

Stety lub nie — tegoroczny iPadOS nie przynosi żadnych większych rewolucji. Największą zmianą w nowej wersji systemu mają być interaktywne widżety oraz dodanie tam aplikacji Zdrowie, które znane są już od dawna posiadaczom iPhone'ów. Dużo ważniejszą nowością pozostają usprawnienia dla dokumentów PDF. Te staną się dużo bardziej interaktywne i łatwiejsze w obsłudze, a także dużo łatwiejsze przy współpracy. Wisienką na torcie pozostaje ulepszony AirDrop oraz więcej opcji układu okien.