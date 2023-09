Apple pracuje nad tanimi Macbookami. Premiera w przyszłym roku?

Z najnowszych plotek wynika, że Apple pracuje nad nową linią przenośnych komputerów. Mają to być najtańsze Macbooki w ich ofercie. Póki co jednak — wiadomo o nich niewiele...

Produkty Apple od są synonimem drogich dóbr elektronicznych. Oczywiście temat jest mocno dyskusyjny (najwyższa półka konkurencji wcale nie jest tańsza — i to niezależnie od tego czy mowa o smartfonach, komputerach, zegarkach czy tabletach), ale tym co najbardziej uderza w ich portfolio jest... brak tanich produktów. Bo o ile Samsung wypuszcza każdego roku tyle komputerów i smartfonów że znaleźć można tam coś na każdej półce cenowej, Apple nie jest tak łaskawe w temacie. Ma produkty drogie i bardzo drogie — o tanich można co najwyżej pomarzyć. Teraz "branżowe źródła" informują, że w przyszłym roku firma chciałaby uderzyć w rynek budżetowy z komputerami. Doczekamy się Macbooków SE?

Tanie Macbooki mają trafić na rynek w 2024 roku

Obecnie w ofercie przenośnych komputerów Apple dostępne są dwie linie komputerów: Macbooki Air oraz Macbooki Pro. Ceny najtańszych modeli (13-calowe Macbooki Air z czipem M1) startują od 5799 zł. Dla większości są to ceny zaporowe. I Apple rzekomo chciałoby rzucić rękawicę tanim komputerom jak Chromebooki — i pokazać, że można tanio i efektywnie. Na tę chwilę wciąż próbują udawać, że tablet może być rozwiązaniem dla każdego (najtańsze tablety w ich ofercie startują od 2149 zł, ceny najdroższych modeli zaś rozpoczynają się od 7199 zł), ale niebawem miałoby się to zmienić. Komputery zbudowane mają być z innych materiałów. Zmniejszenie kosztów komponentów ma wpłynąć na ostateczną cenę komputera i pozwolić go utrzymać na znacznie bardziej akceptowalnym poziomie.

Na tę chwilę nie ma jeszcze żadnych konkretów związanych z tymi sprzętami. Trudno mi sobie wyobrazić by Apple po latach powróciło do komputerów z tworzyw sztucznych (choć te białe, plastikowe, Macbooki wspominam z ogromnym sentymentem, podobnie zresztą jak kolorowe iBooki G3), ale kto ich tam wie. To nie pierwszy raz kiedy pojawiają się wieści, jakoby Apple pracowało nad nową linią przenośnych komputerów. Może nareszcie zrozumieli, że jednak to co oferują iPady to jednak trochę za mało, by zastąpiły komputery?

Źródło