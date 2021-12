UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko Apple

Apple przez lata pracowało na swoją opinię firmy, która w wielu aspektach potrafi podstawiać nogi konkurentom — a i dla samych klientów nie zawsze jest tak kolorowo, jak wszyscy chcieliby w to wierzyć. Firma od lat stawia na pierwszym miejscu prywatność - a przynajmniej sporo mówi o niej w oficjalnej komunikacji. Inni ochoczo podpatrzyli ich podejście - i stopniowo też rozprawiają o niej coraz więcej na swoich imprezach. Od dłuższego czasu Apple utrudnia pracę reklamodawcom. Od iOS 14.5 (a także: iPadOS 14.5, tvOS 14.5) począwszy zmieniła się polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych — i to właśnie tej zmiany ma dotyczyć postępowanie UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddaje wątpliwości to, w jaki sposób Apple podeszło do sprawy. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że po tych zmianach aplikacje mają utrudniony dostęp do danych osobowych, by móc wysyłać spersonalizowane reklamy użytkownikom. Ale żeby nie było tak prosto - te utrudnienia dotyczą przede wszystkim firm zewnętrznych. Bo to nie jest tak, że informacje te w ogóle nie są gromadzone, a zindywidualizowane ekrany na sprzętach Apple przestały istnieć. Dlatego UOKiK poddaje wątpliwości, czy nie jest tutaj faworyzowana usługa reklamowa giganta z Cupertino — Apple Search Ads.

Działania cyfrowych gigantów stanowią wyzwanie dla urzędów antymonopolowych na całym świecie. W naszym postępowaniu chcemy sprawdzić, czy działania Apple mogą służyć wyeliminowaniu konkurentów na rynku spersonalizowanych usług reklamowych w celu lepszej sprzedaży własnej usługi. Zbadamy, czy w tym przypadku możemy mieć do czynienia z wykorzystywaniem siły rynkowej o charakterze wykluczającym – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na swojej oficjalnej stronie wsparcia, Apple ma cały zestaw informacji poświęconych reklamom na urządzeniach mobilnych. Czytamy tam m.in. o tym, gdzie i kiedy mogą pojawiać się reklamy dostarczane przez Apple — a także jak je wyłączyć.

Reklamy dostarczane przez Apple mogą pojawiać się w aplikacjach App Store, News oraz Giełda. Reklamy te nie mają dostępu do danych z innych aplikacji. W aplikacjach App Store oraz News reklamy mogą być dobierane na podstawie Twojej historii wyszukiwania i pobierania. W aplikacjach News oraz Giełda reklamy są dobierane częściowo na podstawie czytanych lub obserwowanych treści. Obejmuje to informacje dotyczące wydawców, od których masz włączone powiadomienia, a także rodzaje Twoich subskrypcji. Czytane przez Ciebie artykuły nie są używane do wyświetlania kierowanych reklam poza tymi aplikacjami. Gromadzone dane dotyczące czytanych artykułów są powiązane z losowym identyfikatorem. Nie są one powiązane z Twoim Apple ID.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo w kwestii śledzenia aktywności i funkcji których dotyczy postępowanie UOKiK - gigant z Cupertino ma przygotowaną osobną stronę. Tam edukuje użytkowników jak działa zbieranie danych, jak mogą się zgodzić / nie zgodzić na zbieranie tych danych, a także o wyjątkach i sytuacjach w których śledzenie użytkowników zablokowane jest domyślnie.

Źródło