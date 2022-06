Nowe zdjęcia AirPods Pro 2, czyli funkcjonalność kosztem estetyki

Grafiki udostępniło 52audio, o którym jakkolwiek głośno zrobiło się dopiero niedawno, kiedy podzieliło się dokładnymi zdjęciami projektu AirPods 3. Przecieków i renderów trzeciej generacji słuchawek AirPods było mnóstwo, jednak - co ciekawe - 52audio opublikowało rzeczywiste zdjęcia urządzenia, które później trafiło do sprzedaży.

Dzisiaj witryna powraca z grafikami AirPods Pro 2, chociaż najprawdopodobniej nie są to już zdjęcia finalnego produktu, jednak widoczne zmiany pokrywają się z wcześniejszymi informacjami podawanymi przez zaufane źródła.

Źródło: 52audio

Wygląd samej słuchawki się nie zmieni

Chociaż było sporo plotek dotyczących tego, że AirPods Pro 2 mają być pozbawione odstających elementów, które w tej chwili służą chociażby do pauzowania czy przewijania muzyki, przypominając chociażby Galaxy Buds. Według grafik 52audio jest to nieprawda i sama słuchawka będzie bardzo podobna - o ile nie identyczna - względem pierwszej generacji Pro.

Bardziej istotne jest jednak to, co słuchawki będą kryć w środku. Według nowych informacji, ulepszony sprzęt zostanie wyposażony w znacznie ulepszony procesor, który będzie zdolny do odtwarzania dźwięku Apple Lossless (ALAC). Do tego można spodziewać się kodeku LC3 z obsługą Bluetooth 5.2, który ma zapewnić strumieniowanie o wyższej jakości dźwięku przy mniejszej mocy. Stale przewija się również temat nowych możliwości śledzenia zdrowia i kondycji.

Źródło: 52audio

Znacznie zmieni się jednak etui, które… będzie wydawać z siebie dźwięk

Etui ładujące AirPods Pro 2 ma spotkać się ze znacznym odświeżeniem wizualnym. Jak pokazują najnowsze grafiki (pokrywające się z wcześniejszymi renderami), etui w dolnej części będzie posiadać małe otwory, które prawdopodobnie posłużą do odtwarzania dźwięku podczas korzystania z dodanej obsługi Znajdź. To oczywiście świetna informacja, która pomoże nam odszukać etui, kiedy je zgubimy.

52audio spekuluje również, że nowe etui AirPods Pro 2 zostanie już wyposażone w złącze USB-C. Biorąc jednak pod uwagę ilość plotek dotyczących tego, że iPhone 14 i właśnie AirPods Pro 2 będą ostatnimi urządzeniami z Lightning, należy traktować tę informację z przymrużeniem oka - chociaż niczego nie można wykluczyć.

Źródło: 52audio

Najbardziej widoczną i odstraszającą estetyczną zmianą jest czarny element znajdujący się na jednym boku etui, który ma pozwolić na przyłączenie case’a do innych urządzeń, nawet kluczy. Wygląda to naprawdę paskudnie i nie wydaje się zbyt przemyślane - nosząc urządzenie przyczepione do innych elementów jest bardzo łatwo o to, żeby etui się otworzyło, a słuchawki wypadły.

Co sądzicie o nowym projekcie AirPods 2 Pro? Chociaż funkcjonalność zdaje się większa, to pod względem estetycznym są rzeczy, które osobiście bardzo mi nie odpowiadają.

Źródło: 52audio