Udało mi się „zmusić” iPhone do odtwarzania muzyki na bezprzewodowym głośniku

To będzie wpis typu - jak znaleźć wygodniejsze rozwiązanie od stosowanego dotychczas. Od jakiegoś już czasu korzystam z głośnika Sonos od IKEA - SYMFONISK. Nie ma on wsparcia do obsługi głosowej, więc postanowiłem znaleźć sposób, by go sobie zapewnić.

SYMFONIK to głośnik, który nie do końca można nazwać inteligentnym, właśnie z uwagi na brak obsługi głosowej. Niemniej jest kompatybilny z Airplay 2, dzięki czemu można przesyłać dźwięk strumieniowo bezpośrednio z urządzeń Apple, z których na codzień korzystam. Do pełni wygody brakowało mi tylko obsługi głosowej.

Początkowo wpadłem na pomysł połączenia go z głośnikiem Amazon Echo Dot 2 gen. (Sonos ma lepszy dźwięk). Bez problemu to się udało za pomocą aplikacji mobilnej Amazona, dzięki temu mogłem sterować głosowo: włączaniem muzyki, wyłączaniem i głośnością bezpośrednio na głośniku SYMFONIK. Problematyczne było jednak to, że po pierwsze - mogły to być tylko źródła z wbudowaną obsługą muzyczną w głośnik (bez dodawanych aplikacji „Skills”), a więc Amazon Music, TuneIN czy Spotify, ale akurat Apple Music, z którego korzystam na co dzień już nie.

Po drugie, komendy głosowe były tu skomplikowane, trzeba było wypowiadać frazy typu (oczywiście po angielsku) - Alexa, graj muzykę „jakąś tam” na... „i tu nazwa głośnika SYMFONISK”. Alexa graj Radio 357 na…, Alexa graj Radio Nowy Świat na…, Alexa graj Radio RMF 24 na…, Alexa zgłośnij na… Najprościej działało tu końcowe, zwykłe: Alexa stop, z którego korzystam nadal w obecnej konfiguracji.

Tak więc zacząłem poszukiwania tej innej konfiguracji i prostszego rozwiązania. W iPhone możemy wybrać odtwarzanie muzyki na głośniku kompatybilnym z AirPlay 2, ale tylko ręcznie z menu, jak poniżej.

W przypadku, gdy wydajemy komendę głosową Siri, by zaczęła odtwarzać muzykę, bez tej zmiany - usłyszymy ją bezpośrednio z iPhone. Nie znalazłem w ustawieniach opcji włączenia i wyłączenia automatycznego odtwarzania przez AirPlay.

Wtedy pomyślałem o sprawdzeniu aplikacji do inteligentnych rozwiązań od Apple, czyli Dom (link do App Store). Po jej uruchomieniu dodajemy w nim pomieszczenie do konfiguracji, urządzenie - w tym wypadku kompatybilny głośnik oraz definiujemy Scenę.

W ustawieniach Sceny wskazujemy dodane już akcesorium w postaci głośnika, odtwarzanie muzyki oraz jej źródło. Nietrudno się domyślić, że dostępna jest tu tylko muzyka z Apple Music, ale akurat w moim przypadku o to właśnie głównie chodziło.

Pozostawało jeszcze zdefiniować komendy głosowe uruchamiające muzykę. Tu z pomocą przyszła aplikacja również od Apple - Skróty (link do App Store). Tworzymy w niej nową sekwencję, nadając jej prostą nazwę i wybierając czynność, którą ma wywołać jej wypowiedzenie do Siri. W wyszukiwarce dostępnych zadań znajdujemy Uruchom i tu nazwa Sceny w aplikacji Dom. To wszystko.

Od teraz, każde wypowiedzenie Hey Siri, „tu nazwa Skrótu” - uruchomi muzykę zdefiniowaną w ustawieniach Sceny, bezpośrednio na podłączonym do niej głośniku. Oczywiście możemy stworzyć kilka takich scen z różną muzyką, od której zacząć ma odtwarzanie nasz głośnik.

Nie da się w ten sposób uruchomić radia. Można wprawdzie dodać do aplikacji Skróty uruchamianie aplikacji mobilnej Radio 357, Radio Nowy Świat czy Radio RMF24, ale aplikacje te nie mają odtwarzania automatycznego po uruchomieniu. Pozostaje więc znowu TuneIN - ma automatyczne odtwarzanie ostatniej stacji radiowej, ale najpierw musimy wywołać Scenę z głośnikiem, by włączyło się automatyczne odtwarzanie na nim i dopiero później uruchamiamy głosowo Skrót z komendą uruchomienia aplikacji TuneIN.

Wiem, że brzmi to skomplikowanie, ale w rezultacie mamy jedną komendę do uruchomienia muzyki z Apple Music bezpośrednio i automatycznie na głośniku - Hey Siri, Music i drugą, jeśli chcemy się przełączyć na radio - Hey Siri, Radio. Niestety, tylko ta pierwsza zadziała przy zablokowanym ekranie w iPhone - co ma znaczenie zwłaszcza z rana, kiedy nie chce się sięgać po telefon, by dobudzić się przy dawce porannych wiadomości w radio.

Na koniec zaznaczę, iż powyższy efekt możemy też osiągnąć korzystając z funkcji alarmu, dostępnej bezpośrednio w aplikacji mobilnej Sonos - można tym samym ustawić automatyczne włączenie na nim zarówno radia, jak i muzyki z Apple Music. Jednak osobiście nie korzystam z budzika od kilku lat, chyba że przed wczesną podróżą, kiedy nie mogę się spóźnić na transport. Poza tym nie zawsze z rana chcę się dobudzać z muzyką czy radiem w tle.