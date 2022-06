Tim Cook właśnie zasugerował, że Apple pracuje nad autorskimi okularami

Okulary od Apple to temat który powraca od lat. W ostatnim Tim Cook niejako dał do myślenia, że taki sprzęt w laboratoriach Apple naprawdę powstaje...

Temat okularów Apple będących bramą do świata rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości powraca jak bumerang już od wielu lat. Plotki na ich temat nasiliły się tuż przed konferencją WWDC 2022, podczas której wielu spodziewało się zobaczyć kompletny produkt w dłoniach Tima Cooka. Niestety, nie były one next big thing, właściwie — w właściwie to... po prostu ich nie było. Ale w trakcie rozmowy z Daily China USA stojący na czele Apple CEO potwierdził (?) istnienie takiego urządzenia — i zasugerował, że taki sprzęt od Apple naprawdę może powstać.

Źródło: Antonio De Rosa

"Bądź czujny, a zobaczysz co mamy do zaoferowania" — powiedział Tim Cook w rozmowie z Daily China USA

Tim Cook nie jest osobą, która ot tak prasie sprzeda wszystkie projekty, które w najgłębszych laboratoriach opracowywane są przez inżynierów Apple. Jego rolą jest podkręcanie atmosfery i sprawianie, by jedna z najbogatszych korporacji na świecie z każdym kwartałem stawała się... jeszcze bogatsza. Dlatego też w rozmowie z redakcją Daily China USA CEO wypowiadał się w sposób, który z jednej strony sugerował że Apple pracuje nad produktem jakiego jeszcze nie widzieliśmy (Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwościami, jakie dostrzegamy w tym temacie) , a z drugiej strony był niezwykle powściągliwy w swoich komentarzach i tak na dobrą sprawę niczego nie zdradził. Wyraźnie jednak podkręcał atmosferę dając nadzieję i pole do kolejnych plotek i dywagacji.

Rozszerzona Rzeczywistość to dla Apple temat, w którym z każdym rokiem czują się coraz pewniej. Sensory LiDAR pojawiają się coraz tłumniej w ich urządzeniach. Na przestrzeni lat widzimy też coraz więcej osób, które ochoczo robią z tych modułów użytek — a Apple systemowo przedstawia kolejne nowości, które chętnie z nich korzystają. Ale ostatnie miesiące to przede wszystkim wirtualna rzeczywistość którą chce nam wykreować Metaverse. Kto wie, może to do niej w niedalekiej przyszłości również planuje w najbliższym czasie dołączyć Tim Cook i spółka?

Źródło