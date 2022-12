Apple ponownie rozdaje TV+ za darmo. Dwa miesiące oglądania filmów i seriali

2 grudnia Apple zakończyło akcję związaną z premierą filmu o Selenie Gomez, w ramach które można było skorzystać odebrać 2 miesiące bezpłatnego dostępu do platformy TV+. Jednak na kolejną promocję nie musieliśmy czekać długo. Wraz z premierą filmu "Wyzwolenie", w którym główną rolę gra Will Smith, firma ponownie wystartowała z ofertą dla widzów, którzy nie posiadają aktywnej subskrypcji Apple TV+. Z promocji można skorzystać klikając w ten link i postępować według instrukcji wyświetlanej na ekranie.

Apple TV+ na dwa miesiące za darmo. Promocja z okazji premiery filmu "Wyzwolenie"

Film inspirowany wciągającą, prawdziwą historią mężczyzny, który dla rodziny i wolności zrobiłby wszystko. Gdy Peter, zniewolony mężczyzna, ryzykuje życie i ucieka, by wrócić do rodziny, wyrusza w niebezpieczną podróż pełną miłości i siły.

- brzmi opis filmu "Wyzwolenie", w którym oprócz Willa Smitha występują Ben Foster, Mustafa Shakir, Charmaine Bingwa,

Steven Ogg czy Timothy Hutton. Za scenariusz odpowiada William N. Collage, reżyserią zajął się Antoine Fuqua.

Trzeba jednak pamiętać, że po upływie 2 miesięcy automatycznie zostanie pobrana opłata za kolejny miesiąc w wysokości 34,99 PLN, dlatego trzeba odpowiednio wcześnie zrezygnować z usługi. W zasadzie można to nawet zrobić zaraz po uruchomieniu darmowych 2 miesięcy, usługa i tak pozostanie aktywna to końca okresu promocyjnego.

Promocja dotyczy tych, którzy nie posiadają aktualnie abonamentu Apple TV+. Z oferty skorzystają więc wszyscy nowi użytkownicy oraz ci, którym skończył się plan i nie zdecydowali się na jego przedłużenie. Darmowe dwa miesiące dostępu do usługi można odebrać do 14 stycznia przyszłego roku. Warto to zrobić już teraz - tym bardziej, że "Wyzwolenie" jest już dostępne do obejrzenia, podobnie jak masa świetnych seriali i filmów oryginalnych - w tym "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Ted Lasso", "Rozdzielenie" i oscarowy film "CODA".