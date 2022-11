Apple TV+ nie należy może do najpopularniejszych usług VOD, ale trzeba oddać tej platformie, że najdziemy na niej wiele ciekawych produkcji, które są naprawdę dobrej jakości. Dlatego darmowy dostęp na 2 miesiące to promocja, z której powinniście skorzystać.

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące

Apple ostatnio podniosło cenę abonamentu za usługę TV+ z 24,99 na 34,99 PLN, tym samym sprawiając, że zrobiła się ona dosyć droga na tle konkurencji. Jednocześnie jednak w ostatnich miesiącach coraz częściej oferuje darmowy dostęp do swojej platformy na 2 miesiące. Tym razem taka promocja pojawiła się z okazji premiery filmu dokumentalnego "Selena Gomez: My Mind & Me", który dostępny będzie na platformie od jutra. Trzeba przyznać, że wyczucie czasu mają doskonałe, bo listopad i grudzień to gorący okres na rynku VOD, a darmowy dostęp do jednej z lepszych platform jest zawsze mile widziany. Jeśli zatem chcieliście nadrobić takie tytuły jak For All Mankind, See, Slow Horses, Fundacja czy najnowszy Shantaram to jest ku temu świetna okazja.

Promocja przeznaczona jest dla użytkowników Apple TV+ w Europie i zadziała tylko na kontach Apple ID, które do tej pory nie miały aktywnej subskrypcji oraz wybranych kontach powracających. Nie znamy dokładnie algorytmu Apple, ale u mnie kod zadziałał, pomimo, że moja subskrypcja zakończyła się zaledwie w połowie października. Jest więc duża szansa, że wam również się to uda, a jeśli nie to zawsze można założyć nowe konto ;-). Aby skorzystać z oferty należy przejść na stronę promocyjną i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Trzeba też pamiętać, że po upływie 2 miesięcy automatycznie zostanie pobrana opłata za kolejny miesiąc w wysokości 34,99 PLN, dlatego trzeba odpowiednio wcześnie zrezygnować z usługi. W zasadzie można to nawet zrobić zaraz po uruchomieniu darmowych 2 miesięcy, usługa i tak pozostanie aktywna to końca okresu promocyjnego.

Aktualna promocja ma pozostać aktywna aż do 2 grudnia, więc jeśli w najbliższym czasie nie macie czasu na oglądanie, to aktywacje darmowej subskrypcji można sobie przesunąć w czasie. Jej długość to zawsze 2 miesiące od daty aktywacji. Miłego oglądania!