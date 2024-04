Apple ostrzega użytkowników iPhone'ów przed oprogramowaniem szpiegowskim. Komunikaty trafiły do osób z 92 krajów, a dotyczą sytuacji, w której do przejęcia kontroli nad smartfonem wykorzystywane jest oprogramowanie do inwigilacji.

Pegasus, który w założeniu miał pomagać w tropieniu terrorystów, w ostateczności stał się narzędziem do inwigilacji polityków lub innych "niewygodnych" obywateli różnych krajów. O systemie pisaliśmy wielokrotnie. Zarówno w kontekście Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które miało z niego korzystać, jak i masowych przypadków ataków, które ujawniło Amnesty International. Kilka lat temu okazało się, że Apple pozwało izraelską firmę za inwigilowanie użytkowników iPhone'a oraz wykorzystywanie oprogramowania i usług amerykańskiej firmy do prowadzenia nieuzasadnionych cyberataków.

Apple w 2021 r. zapowiedziało, że będzie informować użytkowników sprzętów z logo nadgryzionego jabłka o podejrzeniu przeprowadzenia ataku na ich urządzenia. Ofiary cyberataków wspieranych przez obce państwa lub poddawane inwigilacji, oprócz wiadomości iMessage otrzymują też wiadomości e-mail na adresy powiązane z Apple ID. Na stronach Apple ID również wyświetlane będzie stosowne ostrzeżenie. Takie powiadomienia mają być wysyłane do setek osób każdego roku. Teraz dowiadujemy się, że Apple przesłało ostrzeżenia do posiadaczy iPhone'ów z 92 krajów i prosi, by informacje te traktować poważnie.

Uwaga na ataki. Apple ostrzega użytkowników iPhone'ów

Firma nie wdaje się jednak w szczegóły i nie informuje, do jakich krajów i konkretnych osób wysłała powiadomienia o możliwości naruszenia bezpieczeństwa ich urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania inwigilującego:

Apple wykryło, że jesteś celem ataku oprogramowania szpiegującego, które próbuje zdalnie przejąć kontrolę nad iPhonem powiązanym z Twoim Apple ID

– ma brzmieć ostrzeżenie cytowane przez serwis TechCrunch powołujący się na komunikaty przesłane bezpośrednio przez Apple. W wiadomości czytamy również, że atak ten jest prawdopodobnie wymierzony w konkretną osobę ze względu na to, kim jest lub co robi. Chociaż nigdy nie jest możliwe osiągnięcie absolutnej pewności przy wykrywaniu takich ataków, Apple ma duże zaufanie do tego ostrzeżenia i prosi o potraktowanie go poważnie.

Apple przypomina też kilka kroków, na które warto zwracać uwagę w związku z bezpieczeństwem:

Uaktualnianie urządzeń do najnowszego oprogramowania, ponieważ zawiera ono najnowsze poprawki zabezpieczeń

Zabezpieczanie urządzeń za pomocą kodu

Korzystanie z uwierzytelniania dwupoziomowego i silnego hasła na koncie Apple ID

Instalowanie aplikacji z App Store

Używanie silnych i unikatowych haseł w Internecie

Powstrzymywanie się od klikania łączy i załączników od nieznanych nadawców

Apple nie chce zdradzać dodatkowych szczegółów na temat tego, w jaki sposób pozyskuje informacje i wysyła powiadomienia. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Mogłoby to pomóc hakerom wspieranym przez obce państwa dostosować swoje zachowania i działania. A to umożliwiłoby uniknięcie wykrycia ich w przyszłości.

Tryb blokady w iPhonie. Takich zabezpieczeń nie pokona nikt

W 2022 r. firma wprowadziła dodatkowe warstwy bezpieczeństwa i narzędzia, które pozwolą skutecznie zablokować zdalny dostęp do iPhone'a. To tryb blokady/izolacji (Lockdown Mode) o którym pisałem w 2022 r. Wpływa on na działanie aplikacji systemowych i usług Apple: