Te funkcje w telefonach swoich dzieci powinni włączyć wszyscy rodzice. "Narażona grupa"

Nie da się ukryć, że to najmłodsi są najbardziej narażoną grupą korzystającą z nowych technologii. W dniu Bezpiecznego Internetu Apple przypomina rodzicom, z jakich funkcji powinni skorzystać, by zapewnić większe bezpieczeństwo swoim dzieciom.

6 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, a to dobry momenty, by przyjrzeć się temu, co w zakresie bezpieczeństwa w sieci słychaj u firmy, która od lat stara się nas przekonać, że oferuje swoim użytkownikom najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Chodzi oczywiście o Apple, które w tym roku zmuszone będzie przez Unię Europejską do zmiany swojej polityki dotyczącej dostępności aplikacji i rozwiązań otwierających się na firmy zewnętrzne. Choć przedstawiciele amerykańskiego giganta stoją na stanowisku, że krok ten stanowić może spore zagrożenie, nie staje do walki z unijnymi urzędnikami i podporządkuje się nowym regulacjom wynikającym z Aktu o usługach cyfrowych.

W Dniu Bezpiecznego Internetu Apple przypomina o swoich rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo w sieci - w szczególności najmłodszych użytkowników:

Naszym celem jest tworzenie technologii, która wspiera rodziny i wzbogaca ich życie, pomagając zachować bezpieczeństwo. Nieustannie opracowujemy nowe funkcje, dzięki którym dzieci mogą korzystać z naszych urządzeń w sposób bezpieczny, zgodny z oczekiwaniami ich rodziców lub opiekunów.

Dzień Bezpiecznego Internetu zdaniem Apple. Te funkcje powinni włączyć wszyscy rodzice

Firma przypomina też, z jakich funkcji w iPhone'ach powinni korzystać rodzice oraz opiekunowie, by zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka