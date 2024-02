Bezpieczny komunikator internetowy. Który wybrać w 2024?

Komunikator dla ceniących prywatność

Kiedy codzienna komunikacja coraz częściej przenosi się do świata wirtualnego, ochrona prywatności staje się priorytetem. W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój komunikatorów internetowych, które nie tylko umożliwiają szybką wymianę wiadomości, ale przede wszystkim kładą nacisk na bezpieczeństwo użytkowników. W tym artykule przyjrzymy się tym, które uchodzą za najlepiej chronione, a także przeanalizujemy, co to tak naprawdę oznacza.

W ostatnich latach świadomość zagrożeń związanych z bezpieczeństwem komunikacji online znacząco wzrosła. W reakcji na coraz bardziej zaawansowane cyberataki, twórcy komunikatorów skupili się na rozwinięciu funkcji zapewniających ochronę prywatności użytkowników. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju było wdrażanie technologii szyfrowania end-to-end, co oznacza, że dane są zakodowane na urządzeniu nadawcy i odkodowane tylko na urządzeniu odbiorcy.

Nowoczesne komunikatory nie tylko chronią zawartość wiadomości, ale także minimalizują ilość przechowywanych metadanych, takich jak czas, lokalizacja lub częstotliwość rozmów. To ważny krok w kierunku kompleksowej ochrony prywatności, pozwalając użytkownikom cieszyć się komunikacją bez obaw o nadmierną ekspozycję informacji.

Regularne audyty bezpieczeństwa stają się standardem, a firmy zajmujące się komunikatorami zacieśniają współpracę z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa. To podejście pozwala na bieżącą ocenę potencjalnych luk w zabezpieczeniach i szybkie dostosowanie do zmieniającego się krajobrazu cyberprzestrzeni.

Po czym poznać bezpieczny komunikator?

Gdy rozważamy wybór komunikatora internetowego, priorytetem staje się zapewnienie bezpiecznej i prywatnej wymiany informacji. Oto kluczowe kryteria, które warto wziąć pod uwagę, szukając narzędzia spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa.

End-to-End encryption

Szyfrowanie end-to-end jest jednym z kluczowych elementów bezpiecznych komunikatorów. Polega ono na zabezpieczaniu aplikacji poprzez kodowanie informacji w taki sposób, że tylko osoby zaangażowane w komunikację mogą odczytywać wiadomości, wyłączając dostawców usług internetowych, twórców aplikacji, rząd lub innych niepowołanych dostawców.

Od momentu napisania wiadomości, przez jej przesłanie, aż do momentu jej odbioru, nikt inny nie ma dostępu do danej treści. Wiadomości odszyfrowuje się tylko przy użyciu lokalnie przechowywanego klucza, kiedy przechodzą one od nadawcy do odbiorcy, co zapewnia bezpośrednią i bezpieczną komunikację.

Polityka prywatności

Przed zarejestrowaniem się na wybranej platformie warto zapoznać się z polityką prywatności dostawcy komunikatora. Niby zawsze klikamy okienko potwierdzające, że przeczytaliśmy dokument, ale tak naprawdę, nikt tego nie robi. A jednak warto. Wówczas wiemy, na co się godzimy. Pamiętacie łańcuszki z Facebooka dotyczące tego, że "nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjeć"? No właśnie. Gdyby osoby postujące je na swoich tablicach przeczytały, jakie zasady panują na Facebooku, można byłoby uniknąć tej niewinnej internetowej kompromitacji... ;)

Popularne komunikatory zazwyczaj są transparentne co do zbieranych danych i ich przetwarzania. Te, które nie przechowują zbędnych informacji o użytkownikach, stanowią lepszy wybór dla osób, które cenią sobie prywatność.

Kontrola bezpieczeństwa

Dobry komunikator powinien systematycznie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa. To oznacza, że firma poddaje swoje systemy profesjonalnej ocenie, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Platformy, które publikują wyniki swoich audytów, budują zaufanie użytkowników.

Nie tylko tekst i jedno urządzenie

Wieloplatformowość daje możliwość synchronizacji wiadomości między urządzeniami mobilnymi, wersją webową i komputerem. Jeśli użytkownik czuje się pewniej, przechowując prywatne wiadomości w jednym miejscu i jednocześnie usuwając je z innego, może to podnieść poziom prywatności danych. Funkcjonalny komunikator pozwala ponadto na wysyłanie wiadomości za pomocą tekstu, wideo i dźwięku. Kiedy platforma umożliwia wymianę danych za pomocą wielu metod, zazwyczaj powinna też zapewnić opcję usuwania każdego z typów wiadomości.

Najlepsze bezpieczne komunikatory w 2024 roku

Podczas gdy świadomość w zakresie bezpieczeństwa online rośnie, coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na komunikatory, które nie tylko oferują bogate funkcje, ale także gwarantują solidne zabezpieczenia. Oto kilka usług, które w roku 2024 wyróżniają się jako liderzy pod względem bezpieczeństwa i prywatności.

Signal

Signal zdobył uznanie milionów użytkowników jako jedna z najbezpieczniejszych aplikacji do natychmiastowej, darmowej i szyfrowanej komunikacji. To serwis działający na wielu platformach, gdzie end-to-end działa zarówno podczas rozmów głosowych, jak i tekstowych. Opcja różnych dostępnych interwałów znikających wiadomości oraz brak dostępu firmy do treści wymienianych przez użytkowników dodatkowo wzmacniają bezpieczeństwo.

Wire

Wire to kolejna opcja dla tych, którzy cenią sobie bezpieczną komunikację. Domyślnie oferuje szyfrowanie end-to-end, chroniąc wiadomości, obrazy i pliki użytkowników. Każda wiadomość korzysta z nowego klucza. Wire działa na zasadach open source, nie sprzedaje danych analitycznych ani informacji nigdzie na zewnątrz. Jest zgodny z surowymi przepisami o ochronie danych w Szwajcarii i Unii Europejskiej, a jednocześnie jest jednym z najlepiej sprawdzanych narzędzi do komunikacji i współpracy.

Threema

Threema to aplikacja do czatowania, której głównym atutem jest minimalizacja zbieranych metadanych. Serwery Threema trwale usuwają wiadomości po dostarczeniu ich odbiorcy, a cała komunikacja jest zarządzana lokalnie na urządzeniu użytkownika, eliminując ryzyko podsłuchiwania. Brak możliwości wykonania niezaszyfrowanych połączeń gwarantuje, że jedynie zamierzony odbiorca może odczytać wiadomość. Jako open source, Threema pozwala użytkownikom samodzielnie zweryfikować poprawność szyfrowania. W dodatku brak konieczności podawania adresu e-mail lub numeru telefonu podczas rejestracji stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Telegram

Telegram to popularna platforma umożliwiająca prowadzenie bezpiecznych rozmów. Również te głosowe i grupowe są objęte szyfrowanie, end-to-end (o ile obie strony korzystają z Telegrama). Opcja niszczenia wiadomości, plików, zdjęć i filmów w określonym czasie po ich wysłaniu i otrzymaniu, a także tajne rozmowy zwiększają bezpieczeństwo komunikacji. O co chodzi z tym ostatnim narzędziem? Dla bardziej bezpiecznego doświadczenia użytkownicy mogą aktywować tajne rozmowy, które wymuszają na drugiej stronie aplikacji usunięcie wiadomości.

Pryvate

Pryvate to bezpieczna aplikacja do komunikacji dostępna na systemy Android oraz iOS. Działa na zasadzie potrójnego szyfrowania czatów, treści wideo, e-maili i przeglądanych treści. Pryvate stosuje technologie RSA 4096-bit, SHA-256, eliminując konieczność korzystania z serwerów i umożliwiając bezpośrednie połączenie między użytkownikami. Funkcje takie jak automatyczne usuwanie wiadomości, zdalne usuwanie wiadomości z urządzenia odbiorcy i planowane rozszerzenia, takie jak przeglądanie internetu przez TOR czy bezpieczny portfel kryptowalutowy, mogą przynieść większą popularność w przyszłości.

Viber

Viber umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości głosowych i tekstowych, zdjęć i filmów do grup dowolnej wielkości. Platforma oferuje w pełni zaszyfrowane rozmowy głosowe i wideo na urządzeniach mobilnych oraz głównych systemach operacyjnych komputerów (o ile wybierzesz odpowiednią metodę udostępniania). Viber ulepszył swoje szyfrowanie end-to-end, obejmując również rozmowy grupowe.

iMessage

iMessage, czyli po prostu Wiadomości od Apple zawsze kładzie nacisk na szyfrowanie end-to-end między użytkownikami. Aplikacja pozwala użytkownikom kontrolować czas istnienia wiadomości i liczbę ich wyświetleń. Wciąż mamy jednak możliwość utworzenia kopii zapasowej iMessages w chmurze iCloud. Wiadomości przechowywane w chmurze są szyfrowane kluczami kontrolowanymi przez Apple, co zabezpiecza je przed odszyfrowaniem w przypadku ataku na iCloud.