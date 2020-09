Apple One potwierdzone. Jeden abonament, wiele usług, niższa cena

W najbliższy wtorek, 15 września odbędzie jesienna konferencja Apple zatytułowana „Time Flies”. Choć nie spodziewam się prezentacji tegorocznych iPhone’ów, tak nie powinno zabraknąć na niej premier produktowych. A co będzie? Zapowiadany, odświeżony iPad Air, nowa generacja zegarków Apple Watch i kilka niespodzianek. Zbliżająca się premiera iOS/iPadOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 to też dobra okazja do wprowadzenia zmian w usługach oferowanych przez Apple. Mamy tu Apple Music, TV+, Arcade, czy niedostępne w Polsce News+. Każda z nich to inny abonament, stała miesięczna opłata i dodatkowe wydatki, na które części osób zwyczajnie nie stać.

Apple One. Jedna subskrypcja, wiele możliwości

Od kilku miesięcy krążyły plotki, jakoby Apple szykowało się do udostępnienia pakietu usług w ramach jednego abonamentu. Apple One, bo tak nazywać się będzie wspólne dla wielu usług abonament potwierdza aplikacja Apple Music w wersji na Androida. Wcześniej o Apple One wspominała beta iOS 13.5. W zaszytym kodzie Apple Music znajdziecie informacji o pakiecie, w którym z całą pewnością znajdzie się usługa muzyczna, jednak nadal nie wiadomo, czy firma zdecyduje się na kilka wariantów: multimedialny, dla graczy, czy też dla osób szukających interesujących informacji ze świata. Co prawda nic nie wskazuje, by Apple News+ trafiło do Polski, więc podejrzewam, że w Polsce będą dostępne pakiety z Apple Music, TV+ i być może któryś z nich w towarzystwie Apple Arcade.

W pakiecie może też pojawić się dodatkowe miejsce w chmurze iCloud, które od lat nie doczekało się zmiany w cenniku. Darmowe 5 GB w obecnych czasach to śmiesznie mało i nie wystarcza nawet na zrobienie pełnej kopii zapasowej w chmurze. Wyższe pakiety dyskowe są stosunkowo drogie. 50 GB za 3,99 zł miesięcznie, a najdroższy 2 TB to koszt 39,99 zł za jeden miesiąc. Liczę, że i w tym przypadku Apple zdecyduje się na zmiany, nawet jeśli miałyby obowiązywać wyłącznie w pakiecie z Apple One.

Apple Music w wersji na Androida nie zdradza jednak, ile będzie kosztować Apple One i czy pakiet rzeczywiście zostanie podzielone na mniejsze kategorie. Wszystkiego dowiemy się najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Szykuje się nam naprawdę ciekawa konferencja — choć najważniejszej premiery tego roku, czyli iPhone’a 12, może na niej zabraknąć.