iPhone 12, Apple Watch i iOS 14

W ostatnich latach Apple było raczej regularne w kwestii swoich jesiennych konferencji, na których prezentowano nowe wersje smartfonów iPhone. Tym razem będzie to miało miejsce nieco później, ale nie zmienia to faktu, że konferencja 15 września zapowiada się nader ciekawie. Według różnych źródeł zadebiutują wtedy aż 4 nowe smartfony oznaczone numerkiem 12. Wszystkie będą wyposażone w ekrany AMOLED, co było jednym z głównych mankamentów iPhone 11. Co więcej pojawi się też mniejszy model z ekranem 5,4 cala, który dołączy do dwóch w rozmiarze 6,1 cala oraz wersji Max z wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala. Nie wiadomo jednak czy wszystkie zaoferują łączność 5G, a jeśli tak, to czy w takim samym standardzie.

Poza tym Apple powinno zaprezentować dwa nowe modele zegarków Apple Watch, w tym jeden tańszy model, który zastąpi Watch series 3, a także nowego iPada. Prawdopodobnie będzie to nowy model Air, który wyposażony zostanie w nieco większy ekran (10,8 cala) oraz ramki podobne do tych jak w modelach z serii Pro. Nie mniej ważnym faktem będzie też informacja o dacie premiery iOS 14, który sądząc po ostatnich wersjach beta jest już praktycznie gotowy aby pojawić się jako oficjalna aktualizacja.

Czy poza tym zobaczymy też pierwsze notebooki z procesorami ARM albo słuchawki nauszne, o których plotkuje się od jakiegoś czasu? O tym możecie przekonać się oglądając konferencję Apple razem z nami. Relację zaczniemy za tydzień, 15 września o 19:00 czasu polskiego.

PS. Pojawiają się też plotki, że 15 września wcale nie będzie nowych smartfonów, które zostaną przesunięte na październik. Tak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga. Zaczyna robić się ciekawie :-)

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

źródło: Apple