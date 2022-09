Apple News blokuje Fast Company. Wszystko przez włam i obraźliwe powiadomienia

Lwia część dużych outletów mediowych korzysta ze wszystkich możliwych form zabezpieczenia, by nie dać się łatwo podejść rozmaitym hakerom. Jak jednak pokazują ostatnie tygodnie - ze skutecznością zabezpieczeń w połączeniu z czynnikiem ludzkim bywa... różnie (patrz: Uber zhakowany. Haker dostał się do infrastruktury firmy czy Wielki wyciek GTA VI). Dzisiejszej nocy ofiarą ataku padł serwis Fast Company. Przestępcy wykorzystali dostęp do Apple News, by za jego pośrednictwem wysłać nieprzyzwoite i rasistowskie powiadomienia do subskrybentów Apple News.

Fast Company informuje o ataku, Apple blokuje ich konto w swoim serwisie

O sprawie Fast Company oficjalnie poinformowało na Twitterze pisząc, że ich konto w Apple News zostało zhackowane — i minutę później wyruszyły za jego pośrednictwem wspomniane powiadomienia, które trafiły bezpośrednio do subskrybentów w Apple News. Na tę chwilę firma bada sprawę — ale w kolejnym wpisie informuje, że włamu dokonano do ich CMS (Content Management System), za pośrednictwem którego możliwe było wysłanie tych powiadomień. Na łamach Fast Company pojawił się także wpis-wiadomość, w którym włamywacze informowali jak udało im się przeprowadzić atak. Twierdzą, że udało się to między innymi dzięki współdzieleniu haseł między kilkoma kontami — w tym również tym należącym do administratora. Na forach służących do handlowania wykradzionymi informacjami, przestępcy chwalą się dostępem do danych pracowników oraz szkiców tekstów. Dane klientów miały być przechowywane w innej bazie, przez co ci mogą się czuć bezpiecznie.

Przykre, ale też pokazuje, że ostrożności nie za wiele na każdym kroku i każdym poziomie. Bo zabezpieczenia Apple na niewiele się zdadzą tak długo, jak współpracujące z nimi podmioty nie zadbają o równie skuteczną ochronę.

Grafika: Depositphotos.com