2 miesiące darmowego dostępu do znakomitych filmów i seriali! Promocja ruszyła

Poprzednia promocja jeszcze się nie skończyła, a już jest nowa!

Dosłownie chwilę temu informowaliśmy o promocji na darmowe 2 miesiące Apple TV+ z okazji premiery dokumentalnego serialu o drodze Leo Messiego do Mistrzostwa Świata. Jak wtedy trafnie zauważył Kamil Pieczonka, ktoś, kto regularnie płaci za dostęp do Apple TV+, może poczuć się oszukany, patrząc na to, jak Apple w cyklicznych promocjach praktycznie od samego początku rozdaje darmowy dostęp do swojej platformy. Z drugiej strony są zapewne ci, którzy z takich promocji korzystają, a którzy za ich sprawą z pewnością polubili wiele produkcji z tej platformy.

Na VOD Apple możemy obejrzeć w końcu między innymi świetnie oceniane seriale, takie jak „Kulawe Konie”, „For All Mankind”, „Fundacja”, „Ted Lasso”, „Rozdzielenie”, „Silos”, „HiJack” czy oscarowy film „CODA”. Do tego, już dziś, dokładnie 1 marca, pojawił się również „Napoleon” od Ridleya Scotta, a w najbliższych tygodniach kolejne ciekawe produkcje. Apple zamierza w tym roku dorzucać do oferty nowe filmy i seriale przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli nie zdążyliście skorzystać z promocji związanej ze zdobyciem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przez Argentynę, to żadna strata — dziś startuje nowa promocja.

Apple TV+ ponownie za darmo. I znowu na 2 miesiące

Teraz firma z Cupertino rozdaje darmowe 2 miesiące a abonamencie po to, żeby każdy z nas mógł obejrzeć film „Czas krwawego księżyca”. Jest to prawdziwe widowisko od Apple, które zostało nominowane do 10 Oscarów, w tym za najlepszy film; a w rolach głównych występują Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone. Cóż, recenzja „Czasu krwawego księżyca”, którą kilka miesięcy temu napisał Konrad, stawia sprawę jasno. Ten film TRZEBA obejrzeć:

„Czas krwawego księżyca” zabiera nas w okres wielkich odkryć złóż ropy naftowej na terenach należących do rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych z plemienia Osage. W tym czasie właśnie w stanie Oklahoma pojawia się Ernest Burkhart grany przez Leonardo DiCaprio. Trafia pod skrzydła wuja Williama Hale'a (Robert DeNiro), który od dekad mieszka i prowadzi wiele działalności na tym terenie. Jest szanowanym obywatelem, darczyńcą i dobrym gospodarzem.

Promocję znajdziecie pod tym linkiem.

