5 tokenów AR/VR, które warto mieć na oku

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to najnowsze technologie, które po cichu znalazły już drogę do blockchaina. Jako że ten sektor jeszcze raczkuje, ma spory potencjał wzrostu, a co za tym idzie, także zysków.

Poniżej przedstawiamy pięć wartych uwagi projektów, których tokeny mogą okazać się inwestycją o wysokiej stopie zwrotu. W analizie wzięto pod uwagę przypadki użycia, tokenomikę, dane cenowe i wyróżniające szczegóły.

Przedstawiamy czołówkę projektów VR/AR: 5thscape, Decentraland, Render, Ceek VR i Metahero. Przyjrzyjmy się teraz bliżej każdemu z nich.

5th Scape

To lider naszego rankingu, nowa propozycja w krajobrazie technologii przyszłości. Projekt łączy technologię blockchain z ekosystemem VR, którą wykorzystuje przede wszystkim do nowoczesnych gier 3D, ale nie tylko.

Na platformie znajdziemy szeroką gamę wciągających gier, które stanowią zaproszenie do wirtualnej rzeczywistości. Wśród wartych uwagi tytułów można wymienić Cage Conquest, która koncentruje się na różnorodnych sztukach walki. Rozpoczynając podróż po tytuł mistrza, gracz może angażować się w zmagania z wieloma przeciwnikami.

5thscape ma ambicje stać się hubem gamingowej przyszłości. Oferuje użytkownikom niezapomniane doświadczenia, zupełnie odmienne od gier, do których przez lata zdążyliśmy przywyknąć.

Uwagę zwraca również przemyślana tokenomika natywnej kryptowaluty projektu. Na etapie presale udostępniono aż 80% całkowitej podaży.

Token $5SCAPE ma na platformie szereg zastosowań. W przyszłości przewidziany jest też innowacyjny program stakingowy.

Posiadacze coinów zyskają darmowy dożywotni dostęp do treści premium na platformie, a także wczesny dostęp do nowych gier i rozszerzone funkcje.

5thscape jest obecnie dostępny w przedsprzedaży. To szansa dla inwestorów, którzy chcą liczyć na największą stopę zwrotu. Obecnie cena wynosi 0,00187 USD, ale z każdą kolejną rundą będzie stopniowo rosła.

Decentraland

Decentraland to znany już projekt metaverse, który ma też w planach włączenie aspektu VR. Choć nowe projekty kuszą atrakcyjną ceną, atutem Decentraland jest zgromadzona już do tej pory baza użytkowników.

W tej chwili natywny token platformy, $MANA, osiąga cenę 0,73 USD. W ciągu ostatniej godziny wartość wzrosła o ponad 1%, a od od początku roku token zaliczył wzrost o 33%.

Zwyżka ceny o zaledwie 33%, podczas gdy inne kryptowaluty odnotowują potężniejsze wzrosty, może posłużyć jako zachęta dla niezdecydowanych inwestorów, ponieważ oznacza, że jest tu jeszcze spory niezrealizowany potencjał.

Kapitalizacja Decentraland wynosi obecnie około 1,4 miliona dolarów.

Użytkownicy platformy Decentraland mogą przekonać się, czym jest metaverse w najlepszym wydaniu. To tutaj można stworzyć własnego awatara, kontaktować się z innymi użytkownikami i spróbować swoich sił w obrocie wirtualnymi nieruchomościami.

Projekt angażuje wyobraźnię i zachęca do własnej inicjatywy. Można tu samodzielnie zbudować stadion, hotel, muzeum i wiele innych obiektów, a następnie wynająć je, sprzedać, lub zaprosić innych do wirtualnego zwiedzania.

Chodzą słuchy, że Decentraland planuje wprowadzić specjalny headset i w ten sposób wejść do świata wirtualnej rzeczywistości.

Render

Render to zdecentralizowana sieć, która pozwala użytkownikom wykorzystywać moc obliczeniową do renderowania projektów 3D.

Jednym z głównych przypadków użycia natywnego tokena platformy jest możliwość tworzenia grafiki AR/VR. Zważywszy na rosnącą popularność tego sektora, inwestorzy mogą liczyć na zwrot, co uzasadnia zainteresowanie tym projektem.

W tej chwili cena $RNDR wynosi 11,47 USD. W ostatnich dniach coin zalicza imponujące wzrosty: wczoraj jego wartość wzrosła o 2,56%, w tym tygodniu o 53,34%, a od początku roku o całe 831%.

Kapitalizacja kryptowaluty wynosi obecnie około 4,3 miliona dolarów.

Już teraz można powiedzieć, że Render to gracz, z którym trzeba się liczyć. Ma sporo do powiedzenia w świeżej jeszcze narracji VR. Zdecentralizowana sieć GPU otwiera też drogę do szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji, co oznacza, że można się spodziewać połączenia kilku nowoczesnych technologii w ramach jednego projektu.

Rosnąca popularność platformy Render wynika po części z tego, że deweloperzy AI mogą wykorzystać sieć do trenowania swoich modeli, korzystając z wydajnej, a zarazem niskokosztowej alternatywy dla konieczności utrzymywania własnej mocy obliczeniowej.

Niedawny sukces marki Nvidia dowodzi, że sektor GPU jest na fali wnoszącej, z czego skrupulatnie korzysta projekt Render. Nvidia odnotowuje ostatnio kapitalizację rzędu 2,3 biliona dolarów, co pokazuje, jak wielki jest potencjał tego rynku.

Ceek VR

Ceek VR oferuje niepowtarzalne doświadczenie w zakresie streamingu. Użytkownicy mogą tu oglądać koncerty, wydarzenia sportowe i nie tylko.

Projekt ma niższą kapitalizację niż Render czy Decentraland, bo wynosi ona zaledwie 80 milionów dolarów. Niby sporo, choć wartość ta blednie w porównaniu z gigantami. Natywny token projektu, $CEEK, obecnie kosztuje 0,09977 USD. Wczoraj zaliczył nieznaczny spadek wartości, ale od początku roku cena poszła w górę o niecałe 10%.

Ceek VR reklamuje się jako DeFi dla twórców. To tu twórcy kontaktują się z fanami bezpośrednio na platformie metaverse.

Kolejnym czynnikiem, który wyróżnia Ceek VR i pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość projektu, jest współpraca z Universal Music. To dzięki niej możliwy jest streaming na żywo występów takich gwiazd jak Bon Jovi, Lady Gaga, U2, Sting czy Ziggy Marley.

Z informacji na stronie wynika, że twórcy projektu nawiązali też współpracę z siecią T Mobile i marką Apple. Opatentowany headset VR jest już podobno dostępny w sprzedaży. Wieść niesie, że kosztuje 99 USD i jest kompatybilny z większością smartfonów.

Metahero

Podobnie jak Render, Metahero zapewnia infrastrukturę do skanowania 3D, dzięki czemu użytkownicy mogą dosłownie wejść do wybranej przez siebie gry.

Natywny token projektu, $HERO, kosztuje obecnie 0,006161USD, i w tym roku zaliczył wzrost o ponad 30%.

Kapitalizacja rzędu 31 milionów dolarów może i nie zwala z nóg, ale pozwala sądzić, że jest tu jeszcze spora przestrzeń na wzrost. 24-godzinny wolumen obrotu tej kryptowaluty wynosi 2,9 miliona dolarów.

Aby skorzystać z technologii skanowania, użytkownicy Metahero muszą odwiedzić jedną z fizycznych lokalizacji projektu. W tej chwili znajdują się one w Warszawie i Zurychu, ale w planach jest już Dubaj, Nowy Jork, Londyn i Tokio.

Możliwość wgrania wirtualnej wersji siebie do metaverse brzmi jak dobra rozrywka, ale Metahero oferuje też inne, nieco bardziej wymierne korzyści. Użytkownicy mogą wykorzystać nowoczesną technologię do zakupów online, i na przykład skorzystać z wirtualnej przymierzalni ubrań w domowym zaciszu.

Ekosystem może też znaleźć zastosowanie w opiece medycznej, umożliwiając zdalną diagnostykę i monitorowanie leczenia.

Równoległa rzeczywistość jest tuż za rogiem

Technologia AR/VR konsekwentnie toruje sobie drogę do wielu aspektów życia, począwszy od rozrywki po edukację czy diagnostykę. To domena, w której odnajdą się wizjonerzy ze swoimi innowacyjnymi koncepcjami przyszłości. Projekty takie jak 5thscape, Decentraland, Render, Ceek VR czy Metahero pokazują, że rozwój nie zna granic, a wyobraźnia może w oryginalny sposób łączyć się z biznesem.

W sektorze blockchain jest miejsce na nowe rozwiązania i pomysły, które wyniosą na nowy poziom codzienne doświadczenie w dziedzinach prywatnych i zawodowych. Odważni inwestorzy, którzy zechcą na wczesnym etapie wesprzeć dobrze rokujące projekty, mają teraz dobry czas, by rozejrzeć się na rynku i znaleźć projekty, które wesprą z pełnym przekonaniem.