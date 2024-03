YouTube Premium to nie tylko brak reklam. To zestaw funkcji, które sprawiają, że korzystanie z tej platformy jest nieco przyjemniejsze. Od dostępu do YouTube Music przez pobieranie treści aż po odtwarzanie w tle. Za taki pakiet usług musimy zapłacić 25,99 zł. Nie dziwi więc, że w sieci nie brakuje łowców okazji, którzy szukają sposobów na obniżenie ceny lub zdobycie abonamentu za darmo. Czy jest to możliwe. Jeśli chodzi o legalne sposoby, jest tylko jedna droga – okres próbny.

Darmowy okres próbny na YouTube

Obecnie jedyną opcją zdobycia YouTube Premium za darmo dla większości użytkowników są nowe konta, którym przysługuje darmowy okres próbny. YouTube oferuje zazwyczaj okres próbny od 1 do 3 miesięcy dla nowych użytkowników. W Polsce jest to obecnie 1 miesiąc. To doskonała szansa, aby skorzystać z pełni funkcji Premium bez ponoszenia kosztów subskrypcji.

Wykorzystanie okresu próbnego na YouTube

Proces rejestracji na YouTube Premium jest stosunkowo prosty. Wystarczy założyć nowe konto Google lub skorzystać z istniejącego, które wcześniej nie korzystało z usługi Premium, a następnie wybrać opcję rozpoczęcia okresu próbnego.

Unikanie opłat po okresie próbnym

Należy pamiętać, że po zakończeniu okresu próbnego subskrypcja Premium zostanie automatycznie przedłużona i rozpocznie się płatny abonament, chyba że użytkownik zdecyduje się zrezygnować przed końcem darmowego okresu. Ważne jest, aby śledzić termin wygaśnięcia okresu próbnego i w razie potrzeby zrezygnować z subskrypcji, jeśli nie chce się kontynuować korzystania z usługi płatnej.

Jak skorzystać z okresu próbnego na YouTube?

Pierwszym krokiem jest założenie nowego konta na platformie YouTube. Wystarczy przejść do strony rejestracji i wypełnić niezbędne dane, takie jak adres e-mail, hasło i inne wymagane informacje. Upewnij się, że nie było wcześniejszych subskrypcji na to konto, aby móc skorzystać z okresu próbnego.

Po zalogowaniu na utworzone konto przejdź do ustawień subskrypcji i znajdź opcję subskrypcji YouTube Premium. Tam będzie możliwość rozpoczęcia okresu próbnego. Po wybraniu odpowiedniego pola system poprosi o potwierdzenie danych do płatności. Chociaż okres próbny jest darmowy, konieczne będzie podanie danych karty płatniczej lub PayPal. Pamiętaj, że aby skorzystać z okresu próbnego, niezbędne jest potwierdzenie tych danych.

Po potwierdzeniu danych i rozpoczęciu okresu próbnego koniecznie śledź datę zakończenia tego okresu. YouTube Premium automatycznie przejdzie w płatną subskrypcję po zakończeniu okresu próbnego, jeśli nie zrezygnujesz przed jego końcem. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie i ewentualne anulowanie subskrypcji, jeśli nie chcesz płacić za usługę.

Co daje YouTube Premium?

Jedną z najbardziej irytujących rzeczy na YouTube są oczywiście reklamy. YouTube Premium eliminuje ten problem, zapewniając płynne, nieprzerwane oglądanie. YouTube Premium to jednak nie tylko wideo. Subskrybenci otrzymują również dostęp do muzycznej platformy streamingowej – YouTube Music. Działa ona podobnie do takich rozwiązań jak Spotify, Tidal lub Apple Music. Bez reklam, z możliwością słuchania offline i personalizowanymi listami odtwarzania, YouTube Music stanowi znakomitą wartość dodaną dla miłośników muzyki.

Z YouTube Premium zyskujesz też możliwość pobierania filmów i oglądania offline. To idealne rozwiązanie dla osób podróżujących lub tych, którzy chcą mieć dostęp do ulubionych materiałów bez konieczności łączenia się z internetem.

Korzystając z YouTube Premium, masz możliwość odtwarzania wideo w tle na urządzeniach mobilnych. To świetna funkcja dla osób, które chcą słuchać muzyki lub podcastów z YouTube, ale jednocześnie używać innych aplikacji na swoich smartfonach czy tabletach.