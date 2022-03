(Nie)przewidywalne Apple i fantastyczny MacBook Pro

Bogata w (nie)oczekiwane produkty konferencja Apple wywołała sporo emocji, podobnie jak nowe MacBooki Pro. Czy Apple w ogóle dąży do względnego porządku w ofercie, czy porzuci ostatecznie technologie Intela we wszystkich swoich urządzeniach?

Studio Display i Mac Studio to dwa najjaśniejsze punkty ostatniego wydarzenia, dlatego w najbliższym czasie można spodziewać się naprawdę wielu opinii, analiz i komentarzy. Jak wypadną w recenzjach? Na to musimy jeszcze zaczekać, a strategia Apple wydaje się momentami bardzo dobrze przemyślana, lecz w innych chwilach można odnieść wrażenie, że firma reaguje na to, co dzieje się na rynku i w miarę dynamicznie wprowadza nowości jako odpowiedzi na zapotrzebowanie. Mac Studio zmylił autorów przecieków, bo nie dostaliśmy nowej wersji Maca Mini z M1 Pro czy nawet M1 Max. Pokazano za to układ M1 Ultra, czyli podwójną wersję M1 Max.

Co nowego u Apple? Jak wypada MacBook Pro 14 cali?

O tych, a także wielu innych nowościach rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu. Konrad Kozłowski i Kamil Świtalski komentują działania Apple, a na warsztat bierzemy także najnowszego MacBooka Pro 14 cali, który trafił w ręce Kamila. Jak sprawdza się taki laptop w codziennych zastosowaniach? Czy wszystkie zmiany i nowości są pozytywnymi cechami urządzenia? Zapraszamy do słuchania!

