Macbook z ekranem OLED? Ma być, ale nie wcześniej niż za trzy lata

Plotki o komputerach Macbook z ekranami OLED nie ustają. Mimo że w modelach wydanych minionej jesieni Macbook Pro 14" i Macbook Pro 16" sprzęty doczekały się ekranów mini LED, to wciąż oczekuje się od nich przeskoczenia na inną technologię. Podobnie zresztą sprawy mają się z tabletami — takiego wydania iPada Pro wielu wypatruje od lat. A jeśli wierzyć napływającym do nas plotkom — komputery z nowymi ekranami mają się pojawić na rynku. Niestety, jeszcze trochę na nie poczekamy — bo w ręce klientów miałyby trafić dopiero około 2025 roku.

Chcesz Macbooka z ekranem OLED? Musisz uzbroić się w cierpliwość

Jeżeli liczyliście na dużo szybsze zmiany w matrycach — to niestety, nie mam dla Was najlepszych wiadomości. Najświeższy raport The Elec dotyczący łańcucha dostaw informuje, że dwóch gigantów miałoby ze sobą rywalizować w kwestii tego kto dostarczy panele OLED do przyszłych komputerów przenośnych Apple. Mowa, rzecz jasna, o Samsungu oraz LG Display. Komputery miałyby doczekać się zmiany technologii wykorzystanych ekranów dopiero po iPadach. Tam transformacja na najczarniejsze czernie miałaby być nieco szybsza — i jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom, dopiero po dwóch pierwszych tabletach z ekranami OLED, Apple miałoby zdecydować się na wymianę ekranu także w komputerach. Czyżby czekali na jakieś udoskonalenia związane z technologią, bo boją się problemów z wypaleniami?

Cóż, jako naprawdę zadowolony z 14" Macbooka klient, mam pewne wątpliwości czy to zmiana która jest potrzebna w pierwszej kolejności. Jakość oferowana przez obecne matryce stoi na naprawdę wysokim poziomie — i jeżeli chciałbym jakichkolwiek nowości, to raczej wiązałyby się one z lepszym wsparciem dla odświeżania 120 hz, które jest dostępne już teraz w Macbookach Pro. Przypomnę tym którzy nie śledzą rynku, że choć kąty widzenia i jakość ekranu stoją na bardzo wysokim poziomie, to firma wciąż nie zaimplementowała wsparcia dla 120 Hz do tak podstawowych narzędzi z własnego portfolio jak przeglądarka internetowa. Tak, oczy was nie mylą — Safari na macOS wciąż nie wspiera trybu 120 Hz — przynajmniej w najnowszej, stabilnej, wersji. No ale od zawsze plotkowało się że mini LED będzie tylko przystankiem — bowiem dalej Apple miałoby oferować ekrany OLED, a może nawet microLED?

Na tę chwilę to jedynie opieranie się na plotkach i analizach. Od kilkunastu już miesięcy obserwujemy porządki w portfolio giganta z Cupertino. Firma powoli żegna się z komputerami, których sercem są układy od Intela, zastępując je własną architekturą — z każdą premierą coraz mocniejszą. Powoli udoskonala także inne aspekty — w tym technologie ekranów. Jednak warto pamiętać że wszystkie te zmiany niosą za sobą konsekwencje — OLEDy są fantastyczne, ale też problematyczne. Ale i bez nich klienci firmy nie stronią od narzekania. Widać to było w ubiegłym roku przy okazji większego iPada Pro (i całej tej akcji narzekania na tamtejszą poświatę) czy iPada Mini (jelly effect dla wielu okazuje się nie do przejścia).

