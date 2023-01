Komputery niewarte konferencji? Apple pokazuje nowe MacBooki Pro i Maca mini

Co prawda premierze układów M2 Pro i M2 Max oraz nowych komputerów MacBook Pro i Mac mini towarzyszy 18-minutowa prezentacja, jednak nie ma co mówić o pełnowymiarowej konferencji. Nie da się jednak ukryć, że Apple mocno wierzy w powodzenie swoich nowych układów, tym bardziej, że mają oferować jeszcze wyższą wydajność.

Układ M2 Pro to rozbudowana architektura zaprezentowanego w zeszłym roku chipa M2, mieszcząc w niej nawet 12‑rdzeniowe CPU i nawet 19‑rdzeniowe GPU, a także do 32 GB szybkiej zunifikowanej pamięci RAM. M2 Max ma jeszcze lepsze parametry niż M2 Pro, w tym nawet 38 rdzeni GPU i podwojoną przepustowość zunifikowanej pamięci RAM, której pojemność może wynosić aż 96 GB.

Oba procesory znaleźć można w właśnie zaprezentowanych komputerach MacBook Pro - modelach 14 i 16-calowych. Te nie różnią się wyglądem względem swoich poprzedników, ale oferują lepsze podzespoły. Nowe wersje komputerów MacBook Pro wyposażono w interfejs Wi‑Fi 6E do szybszej komunikacji bezprzewodowej oraz HDMI 2.1, który pozwala podłączać monitory o rozdzielczości 8K przy nawet 60 Hz i monitory o rozdzielczości 4K przy nawet 240 Hz. Do tego standardowy zestaw trzech portów Thunderbolt 4 do podłączania urządzeń zewnętrznych, gniazdo na kartę SDXC i port MagSafe 3 do ładowania.

MacBook Pro z M2 Pro i M2 Max. Apple przedstawia nowe modele

Oba modele MacBooka Pro pojawią się w sprzedaży 24 stycznia, a przedsprzedaż ruszyła już dzisiaj. Jak prezentują się ceny komputerów?

14-calowy MacBook Pro

14-calowy MacBook Pro z układem M2 Pro (10-rdzeniowe CPU, 16-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 11999 zł

14-calowy MacBook Pro z układem M2 Pro (12-rdzeniowe CPU, 19-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 14999 zł

14-calowy MacBook Pro z układem M2 Max (12-rdzeniowe CPU, 30-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 32 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 18599 zł

16-calowy MacBook Pro

16-calowy MacBook Pro z układem M2 Pro (12-rdzeniowe CPU, 19-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 14999 zł

16-calowy MacBook Pro z układem M2 Pro (12-rdzeniowe CPU, 19-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 16199 zł

16-calowy MacBook Pro z układem M2 Max (12-rdzeniowe CPU, 38-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 32 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 20999 zł

Ceny te dotyczą podstawowych wersji komputerów dostępnych w oficjalnym sklepie Apple. Decydując się na rozszerzenie pamięci RAM lub pamięci masowej SSD zapłacicie jeszcze więcej - najdroższa konfiguracja 16-calowy MacBook Pro z układem M2 Max z 96 GB pamięci RAM i 8 TB pamięci SSD kosztować będzie 38999 zł.

Mac mini z M2 i M2 Pro. Nowy model zaprezentowany

Oprócz MacBooków Pro z układem M2 Pro i M2 Max zaprezentowano dziś także odświeżonego Maca mini, który działać będzie w oparciu o czipy M2 i M2 Pro. W porównaniu do poprzedniej generacji komputery Mac mini zyskuje teraz dużo większą wydajność i , jak chwali producent, najlepszą w branży energooszczędność. Oba modele wyposażono w zaawansowany system chłodzenia, który dba o utrzymywanie niesamowitej wydajności. Model z układem M2 posiada dwa porty Thunderbolt 4 i obsługuje dwa monitory. Model z M2 Pro ma cztery porty Thunderbolt 4 i obsługuje nawet trzy monitory. Mac mini M2 Pro może być również połączony z monitorem 8K. Oba komputery wykorzystują interfejs Wi‑Fi 6E oraz interfejs Bluetooth 5.3.

Komputer pojawi się w sprzedaży 24 stycznia, a przedsprzedaż ruszyła już dzisiaj. Jak prezentują się ceny obu wariantów?

Mac mini z układem M2 (8-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 3499 zł

Mac mini z układem M2 (8-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 4699 zł

Mac mini z układem M2 Pro (10-rdzeniowe CPU, 16-rdzeniowe GPU) w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD kosztuje w Polsce 7499 zł

Ceny te mogą zmienić się w zależności od dobranej konfiguracji. Najdroższy Mac mini z układem M2 Pro (12-rdzeniowe CPU, 16-rdzeniowe GPU) z 32 GB pamięci RAM, 8 TB pamięci SSD i 10 Gigabit Ethernet kosztować będzie 26699 zł.