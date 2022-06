Headset od Apple ma być amodzielnym urządzeniem napędzanym M2. Premiera bliżej niż dalej?

Plotki dotyczące zupełnie nowego akcesorium od Apple — headsetu oferującego dostęp do wirtualnej i/lub rozszerzonej rzeczywistości pojawiają się od lat. Ostatnio jednak przybrały na sile, a Tim Cook właściwie... potwierdził prace nad takim sprzętem. Dla wielu pytaniem nie jest więc "czy" takowe powstają, a "kiedy" trafią do sklepów. Jeżeli wierzyć ostatnim analizom Gurmana - jest on bliżej niż dalej, bo ma działać w oparciu o zaprezentowany kilka tygodni temu na targach WWDC chipset Apple M2.

Apple M2 ma być sercem headsetu Apple - twierdzi znany analityk

Jak to zwykle z "pewnikami od analityków" bywa, warto spoglądać na nie z dystansem i nie brać ich w 100% serio. Czasem można bowiem odnieść wrażenie, że to nic więcej jak wróżenie z fusów i opieranie się na strzępkach informacji. Jedne są przeciekami, inne wydumane na podstawie śledzenia łańcucha dostaw. No i właśnie - część faktycznie się sprawdza, inna okazuje się przestrzeleniem. Headset Apple mający być bramą do AR/VR to rzecz o której słyszymy od kilku dobrych lat — i minionej jesieni inny analityk twierdził, że będą one napędzane jeszcze M1. Możliwe że zmiany te nadeszły ze względu na to, że ich nowy czip będzie stać na więcej. A może wszystko opóźnia się przez problemy z dostawami, regularnie zamykanymi fabrykami w Chinach i kwestią problemów z dostarczaniem na czas innych produktów. Jak wiadomo — z dostępnością iPhone'ów jest różnie, Apple nie ma też komputerów na stanie — i na większość modeli zaczekamy od kilku, do nawet kilkunastu, tygodni.

Apple M2 ma być sprzętem który do działania nie będzie potrzebował żadnych dodatkowych urządzeń — ani smartfona, ani komputera. Ma natomiast posiadać 16 GB pamięci RAM. Na tę chwilę jednak - mimo wielu lat plotek - produkt wciąż wygląda dość... mgliście. I trudno właściwie powiedzieć czym miałby być - i z kim konkurować. Meta Questem, czyli szalenie popularnym zestawem VR od Facebooka który dla wielu jest przede wszystkim furtką do świata gier? A może okaże się, że to zupełnie inny pułap cenowy — i konkurencji trzeba będzie szukać gdzie indziej?

Na tę chwilę trudno wyrokować — ale ilość informacji/plotek w ostatnich dniach nasila się na tyle, że dla wielu praca Apple nad takim urządzeniem to już właściwie pewnik. Teraz pytanie kiedy faktycznie sprzęt trafi do sprzedaży — i co takiego będzie chciał zaoferować. Mam jedynie nadzieję że nie będzie to (jedynie) nowy sprzęt do grania w VR ani jeszcze jedna ze ścieżek prowadzących do Metaverse.

