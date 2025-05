AI rewolucjonizuje proces tworzenia muzyki. 7 narzędzi, które trzeba znać!

Narzędzia AI do tworzenia muzyki

Mało jest już branż, których w mniejszym lub większym stopniu nie dotyczy rewolucja AI. I nikogo chyba nie dziwi, że na celowniku jest też świat muzyki. Platformy oparte na algorytmach uczenia maszynowego analizują wzorce muzyczne, style i struktury, oferując narzędzia, które wspomagają proces twórczy na każdym etapie – od komponowania po produkcję. Wybrałem kilka najciekawszych usług, którym warto się przyjrzeć. Niektóre faktycznie pomogą podczas pracy w studio, inne traktowałbym bardziej jako "zabawki" pokazujące, co potrafi AI, jeśli chodzi o muzykę.

Synthesizer V Studio 2

Zacznę od narzędzia, z którym pracuję już od jakiegoś czasu i wciąż nie mogę się nadziwić, jak dobrze to działa. Pamiętam pierwszą odsłonę Synthesizer V Studio i jeśli usługa do "rysowania" wokali będzie rozwijała się w takim tempie, humorzaste piosenkarki będą musiały się naprawdę pilnować podczas pracy z mniej wyrozumiałymi producentami... ;) „Wyklikanie” sobie wokalu, który w ogóle nie brzmi jak AI i jest zgodny z przygotowanymi wcześniej liniami melodycznymi to kilka minut zabawy. Już wyjasniam, o co tu chodzi.

Synthesizer V Studio 2 to zaawansowane narzędzie do syntezy wokali, które pozwala tworzyć realistyczne partie wokalne bez angażowania żywych wokalistów. Wykorzystując technologię syntezy opartej na AI, program generuje głosy w różnych stylach i językach, umożliwiając dostosowanie intonacji, vibrato czy dynamiki. Użytkownicy mogą edytować każdy aspekt linii wokalnej, co czyni Synthesizer V Studio 2 idealnym dla profesjonalistów, którzy chcą precyzyjnie kontrolować brzmienie. Program wymaga jednak pewnej wiedzy o produkcji muzycznej, co może być barierą dla początkujących. Jego siłą jest wysoka jakość generowanych wokali i możliwość integracji z innymi narzędziami DAW, takimi jak Ableton Live czy FL Studio, co czyni go niezastąpionym w profesjonalnych studiach nagraniowych. Dla wielu minusem będzie konieczność kupowania każdego brzmienia głosu osobno.

Aria (Hookpad)

Aria, będąca rozszerzeniem do aplikacji Hookpad, to narzędzie wspierające proces komponowania poprzez automatyczne generowanie akordów, melodii i aranżacji. Hookpad, stworzony przez Hooktheory, jest platformą do tworzenia muzyki opartej na teorii muzycznej. Aria wykorzystuje AI, by przyspieszyć ten proces. Użytkownicy mogą wprowadzać podstawowe pomysły, a Aria sugeruje harmonie i linie melodyczne, które pasują do wybranego stylu. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla songwriterów i producentów, którzy chcą szybko stworzyć szkice utworów. Aria bazuje na matematycznej teorii, co czyni ją cennym narzędziem dla osób z podstawową wiedzą muzyczną. Choć nie generuje pełnych utworów jak Suno czy AIVA, jej siła tkwi w precyzyjnym wsparciu kreatywnym.

Suno AI

Suno AI to chyba najbardziej znane narzędzie AI do tworzenia muzyki. Platforma zdobyła popularność dzięki łatwości generowania pełnych utworów muzycznych, w tym tekstów i wokali, na podstawie prostych poleceń tekstowych. Użytkownik wpisuje opis, np. „piosenka pop o miłości w stylu lat 80.”, a system tworzy utwór w ciągu kilku sekund. Suno oferuje szeroki wybór gatunków muzycznych, od rocka po hip-hop, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla początkujących twórców, youtuberów czy twórców podcastów.

Darmowa wersja pozwala na generowanie ograniczonej liczby utworów, ale płatne plany (Pro i Premier) umożliwiają komercyjne wykorzystanie i monetyzację, np. na YouTube. Platforma jest idealna dla tych, którzy chcą szybko stworzyć utwór, nie posiadając żadnej wiedzy muzycznej. Budzi jednak spore kontrowersje związane z potencjalnymi naruszeniami praw autorskich. Producenci, którzy wykorzystują Suno w swojej pracy sporo ryzykują, więc zalecałbym ostrożność i traktowanie narzędzia bardziej jako zabawki.

Magenta Studio

Magenta Studio, rozwijane przez Google, to zestaw narzędzi AI zaprojektowanych z myślą o eksperymentalnym tworzeniu muzyki. Oparte na frameworku TensorFlow, Magenta Studio integruje się z Abletonem, oferując funkcje takie jak generowanie melodii, harmonii czy rytmów na podstawie danych MIDI. Narzędzie to jest szczególnie atrakcyjne dla artystów i producentów, którzy chcą odkrywać nowe brzmienia i struktury muzyczne. Magenta Studio wyróżnia się otwartoźródłowym charakterem, co pozwala społeczności na rozwijanie nowych wtyczek i funkcji. Choć wymaga znajomości środowiska DAW, jest dostępne także dla amatorów, którzy chcą eksplorować kreatywne zastosowania AI.

Mubert

Mubert to platforma, która koncentruje się na generowaniu muzyki tła dla mediów, takich jak filmy, gry, podcasty czy reklamy. Użytkownicy mogą określić nastrój, tempo i długość utworu, a algorytmy AI tworzą ścieżki dźwiękowe wolne od praw autorskich. Mubert jest szczególnie ceniony przez twórców treści na platformy takie jak YouTube czy Instagram, gdzie kluczowe jest szybkie uzyskanie profesjonalnej muzyki bez konieczności martwienia się o licencje. Platforma oferuje również API dla deweloperów, co pozwala na integrację z aplikacjami i grami. Mubert wspiera artystów, umożliwiając im zarabianie na próbkach muzycznych, co czyni go unikalnym w ekosystemie AI. Choć generowana muzyka może być mniej spersonalizowana niż w przypadku innych narzędzi, jej prostota i dostępność sprawiają, że jest ciekawym wyborem dla twórców potrzebujących szybkich rozwiązań.

AIVA

AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) to narzędzie, które generuje utwory w ponad 250 stylach, od muzyki klasycznej po pop. Umożliwia eksport utworów w różnych formatach, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla profesjonalistów i amatorów. Darmowa wersja pozwala na pobieranie do trzech utworów miesięcznie, ale wymaga podania autorstwa AIVA, podczas gdy płatne plany oferują większą elastyczność i możliwość monetyzacji. Narzędzie jest niezłym wyborem dla twórców poszukujących gotowych aranżacji, choć wymaga pewnej wiedzy muzycznej, by w pełni wykorzystać jego możliwości. AIVA jest chwalona najczęściej za wysoką jakość generowanej muzyki i profesjonalne podejście do zarządzania prawami autorskimi.

Mureka AI

Mureka AI to mniej znana, ale obiecująca platforma, która koncentruje się na generowaniu muzyki na podstawie prostych poleceń tekstowych, podobnie jak Suno AI. Jest skierowana głównie do twórców amatorów, którzy chcą szybko stworzyć utwory do swoich projektów, takich jak filmy czy prezentacje. Mureka AI wyróżnia się prostotą obsługi i możliwością generowania muzyki w różnych stylach, choć jej baza gatunków jest nieco węższa niż w przypadku konkurencji. Platforma oferuje również funkcje edycji, które pozwalają dostosować utwory do specyficznych potrzeb.