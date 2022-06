iPhone 14 usprawni to, na czym wielu najbardziej zależy: baterię

Czas pracy smartfonów na jednym ładowaniu to temat o którym rozprawia się od lat. I choć trudno obecnie narzekać — zwłaszcza kiedy mamy nową, niezużytą, baterię — na większość modeli, to doskonale rozumiem zawód wszystkich którzy wierzyli w akumulatorowe rewolucje. Słuchaliśmy o nich od lat — miało zmienić się wszystko, a zmienia się... co najwyżej pojemność akumulatora, technologia ładowania no i optymalizacja systemu. Nie powiem — iPhone 13 Pro bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Nie korzystam ze smartfona specjalnie dużo — przez co na co dzień często ładuję go co dwa dni. Na wyjazdach jednak, kiedy częściej sięgam do kieszeni, spokojnie wytrzymuje mi dzień — a często kilkadziesiąt procent jeszcze zostaje. Rozumiem jednak tych dla których to wciąż za mało — i dla nich mam dobre wieści. Według ostatnich wiadomości — nadchodząca linia smartfonów od Apple ma doczekać się większych akumulatorów.

Większe akumulatory w iPhone 14. Zmiany są niby niewielkie, ale...

VNchocoTaco to tzw. tipster, czyli osoba która regularnie dzieli się plotkami i przeciekami z technologicznego poletka. Ma na swoim koncie już cały szereg informacji które okazały się trafne. Dlatego — jak na wszystkie plotki — na te również polecam spoglądać z przymrużeniem oka. Jeżeli te się jednak potwierdzą, to tegoroczny iPhone 14 Pro Max będzie miał baterię.o pojemności zbliżonej do tej oferowaną przez obecny model Pro Max — czyli 4325 mAh. iPhone 14 Pro jednak miałby doczekać się większej baterii — obecny model to niespełna 3100 mAh. Według plotek, nowy iPhone miałby zaoferować akumulator o pojemności 3200 mAh. Jeżeli zaś chodzi o zwykły iPhone 14, tutaj również mamy doczekać się większej baterii — 3279 mAh (obecny model oferuje 3227 mAh).

"Na papierze" nie wygląda to jak spektakularne zmiany, ale należy pamiętać że fizyczne zmiany w pojemności akumulatora to tylko jedna z części składowej. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że — jak zwykle — Apple będzie dbało o optymalizację zarządzania energią, a nowy układ będzie jeszcze mniej zasobożerny. W efekcie wszystkie te działania mogą przełożyć się na nawet kilka godzin dłuższego czasu pracy (scree on time).

Źródło