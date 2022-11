Jesteśmy w trakcie mistrzostw świata w Katarze i powiedzieć, że impreza ta wiąże się z wieloma kontrowersjami, to jak powiedzieć, że beton jest niespecjalnie smaczny. Oczy całego świata, jak co cztery lata, zwrócone są więc na świat footballu. Czy technologia ma z tym dużo wspólnego? Nie powiedziałbym, choć już niedługo może mieć, czego niedawno mógł doświadczyć Tomek, kiedy Orange pokazało nam, jak może wyglądać oglądanie meczu na żywo w przyszłości dzięki wykorzystaniu sieci 5G. Dziś jednak świat obiegła wiadomość z gatunku bardzo nietypowych, ponieważ niedługo świat piłki nożnej i technologii może połączyć się jeszcze mocniej.

Apple kupi sobie... Manchester United?

Informację podało Daily Star, czyli brytyjski tabloid, ale została ona także potwierdzona przez Samuela Lockhursta, brytyjskiego dziennikarza sportowego. Czego dotyczy? Tego, że Manchester United, czyli jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych klubów sportowych na świecie jest obecnie na sprzedaż, a jego kupnem zainteresowana jest najwyżej wyceniana firma na świecie, czyli Apple. Wcześniej mówiło się, że kupnem zainteresowani są także Elon Musk czy David Beckham, który w tym klubie spędził 10 lat.

Pozostaje jednak pytanie - po co Apple jest klub sportowy? Oczywiście na pewno celem takiego zakupu miałaby być promocja produktów, ale patrząc na to, że Apple do tej pory radziło sobie z tym fenomenalnie, a firma nie ma żadnego związku z regionem, nie widzę żadnego oczywistego powodu takiej decyzji. Oczywiście, wszystko może sprowadzać się do personalnych preferencji Tima Cooka, jednak Apple jako korporacja nie podejmuje pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, więc jeżeli do takiego zakupu by doszło, musiałoby to oznaczać profit dla całej firmy.

Jak myślicie, po co Apple byłby własny klub piłkarski?