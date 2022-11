Tak, do premiery iPhone 15 jeszcze niemalże rok. Ale plotki dotyczące nowych smartfonów od Apple nie ustają. Po tym, jak właściwie pewniakiem stało się nowe gniazdo ładowania (Lightning ma zostać zastąpione USB-C — i sporo w tym zasługi europejskiego prawodawstwa) i coraz więcej mówi się o tym, że rodzina iPhone 15 będzie droższa niż kiedykolwiek (m.in. przez wykorzystywanie TSMC braku konkurencji na rynku). Dotychczas podwyżki dotknęły świata poza Stanami Zjednoczonymi, ale jeżeli wszystkie dotychczasowe wieści się potwierdzą to nie mam najmniejszych złudzeń, że rynek amerykański także nie zostanie w podwyżkach oszczędzony. Jak wynika z najnowszych plotek i przecieków — iPhone 15 Pro (i potencjalny iPhone 15 Ultra) mają doczekać się tytanowego wykończenia.

Tytanowy iPhone 15. Najtrwalszy i najdroższy iPhone w historii nadchodzi?

@VNchocoTaco od lat na Twitterze dzieli się ze światem najrozmaitszymi plotkami i przeciekami ze świata Apple. Teraz poinformował, że według jego źródeł Apple testuje trwalsze obudowy z myślą o przyszłorocznych smartfonach w tej droższej cenowo półki, czyli iPhone 15 Pro. W tym roku użyto tworzywa w najdroższym Apple Watch Ultra, a teraz zaczynają się pogłoski, że wzmocnienie obudowy będzie kolejnym elementem mającym wyróżnić linię "zwykłych" modeli od "Pro". A pojawiają się też pierwsze nieśmiałe pogłoski na temat tego, że iPhone 15 doczekać się może także wariantu "Ultra". Sam autor informujący o przecieku twierdzi, by się do niego za bardzo nie przywiązywać. Produkcja tytanowych urządzeń jest znacznie bardziej kłopotliwa - dlatego nie wyklucza on tego, że Apple zdecyduje się jednak powrócić do wykorzystywanej od lat w iPhone'ach z serii Pro stali nierdzewnej. Tamtejsze procesy produkcyjne ma już opanowane - i są one... po prostu znacznie łatwiejsze w produkcji. Sama obudowa miałaby też nabrać nowych kształtów - bardziej obłych. Nie tak, jak miało to miejsce w iPhone X i jego bliźniakach, ale... powiedziałbym, że coś pomiędzy tamtymi projektami, a obecnymi standardami. Wielu użytkowników po przedstawieniu iPhone 12 narzekało na to, że kanciaste krawędzie trudno trzyma się w dłoniach - i tęsknią za obłymi wykończeniami. Jest zatem cień nadziei, że Apple powróci do korzeni i da im tego, czego chcą.

Jakie inne nowości w iPhone 15 Pro?

Poza wykończeniem bardziej "premium", iPhone 15 Pro (oraz iPhone 15 Pro Max) miałyby zaoferować także 8GB pamięci RAM oraz układ A17 Bionic. To właśnie ta linia miałaby też liczyć na szybszy transfer danych "po kablu" dzięki wykorzystaniu innych standardów. Tym czasem "zwykły" iPhone 15 doczekać się ma nowości z tegorocznych modeli Pro — w tym wzbudzającej sporo emocji Dynamic Island, prawdopodobnie będzie mógł też liczyć na tegoroczny procesor. Ale od tego wszystkiego dzieli nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy - oficjalnych zapowiedzi iPhone 15 i iPhone 15 Pro spodziewamy się nie wcześniej, niż we wrześniu przyszłego roku.