Składany tablet za rok

Gigant z Cupertino ma dosyć konserwatywne podejście do nowinek technologicznych. Składane smartfony pojawiły się na rynku już kilka lat temu, ale Apple do tej pory nie pokazało żadnego urządzenia z tego segmentu. I wygląda na to, że nie zrobi tego jeszcze długo, bo w pierwszej kolejności na rynku mają pojawić się hybrydy tabletu i laptopa. Jak wynika z raportu funduszu Haitong International Securities, do którego dotarł portal 9to5Mac, Apple intensywnie pracuje nad nowymi urządzeniami. Pod koniec przyszłego roku powinno zadebiutować pierwsze z nich, czyli składany tablet z ekranem o przekątnej 20,3 cala. W formie złożonej mógłby on działać jak notebook, ale o ograniczonych możliwościach z racji zastosowania systemu iPad OS.

W tym samym raporcie możemy przeczytać, że rok później, pod koniec 2026 roku w sprzedaży miałby się pojawić pierwszy składany iPhone. Analityk Jeff Pu twierdzi, że w ostatnich miesiącach Apple mocno przyśpieszyło prace nad składanymi urządzeniami i nie zamierza zwlekać bardziej niż to konieczne. Wiele będzie zależało od tego na ile uda się dopracować przede wszystkim mechanizm składania smartfona, bo dostępność elastycznych ekranów nie jest obecnie problemem. Co ciekawe składany iPhone miałby być dostępny w dwóch wersjach, z wyświetlaczem o przekątnej 7.9 oraz 8.3 cala. W Cupertino potrzebują produktu, który wywoła efekt "wow", bo obecnie kolejne generacje smartfonów iPhone to tylko niewielkie, iteracyjne poprawki.

Doniesienia związane z hybrydą tabletu i laptopa pokrywają się też z tym co wcześniej zapowiadał Mark Gurman z Bloomberga. Wykorzystanie większego urządzenia jako poligonu doświadczalnego może być dobrą taktyką ze strony Apple. Nie ma też wątpliwości, że składane produkty będą umiejscowione na samym szczycie hierarchii, co oznacza wyższe ceny oraz marże. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki finansowe Apple, będzie to miało spore znaczenie dla inwestorów.

źródło: 9to5Mac