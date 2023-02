Apple jednak zarobi na kablach USB-C? Te bez certyfikatu ograniczą opcje?

Kontrowersji wokół tego że politycy zmuszają Apple by ci porzucili swój autorski port Lightning na rzecz uniwersalnego (i wykorzystywanego przez nich w Macbookach czy iPadach) USB-C nie brakuje. Wielu nie wierzyło że Apple się ugnie i spodziewało się jakiejś szatańskiej sztuczki z ich strony. Sporo mówiło się o przejściówkach — skoro potrafili takową dołożyć do swojego najdrożej wycenionego podstawowego iPada w historii (zobacz: Kuriozalna przejściówka do nowego iPada. Rozwiązanie Apple, którego kompletnie nie rozumiem). Teraz temat jednak ucichł na rzecz nowego rozwiązania, po które rzekomo ma sięgnąć Apple w iPhone 15.

iPhone z USB-C: nie kupisz kabla Apple, nie możesz liczyć na pełną prędkość?

Ostatnie plotki z Foxconnu i świata plotek o Apple informują, że zgodnie z oczekiwaniami publiczności — Apple w tym roku zamieni Lightning na USB-C w iPhone'ach. Jednak kable dołączane do zestawu mają posiadać specjalny czip MFi (Made of iPhone), które zapewnią im sprawniejsze działanie z iPhone'ami. To o tyle niespodziewane, że analogiczna sytuacja nie miała miejsca ani przy iPadach, ani Macbookach. Według leakstera @VNchocoTaco produkcja takich akcesoriów już ruszyła — i poza kablami do ładowania i przesyłania danych nie zabraknie także licencjonowanych słuchawet Ear Pods.

Warto mieć na uwadze że wciąż poruszamy się w strefie plotek i domniemywań — i nie ma żadnej gwarancji że Apple nałoży na akcesoria bez certyfikatu jakiekolwiek ograniczenia. Jednak biorąc pod uwagę małą fortunę którą Apple zarabia na akcesoriach — nietrudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym po prostu nie będą chcieli, by pieniądze przeciekały im przez palce. Dlatego sięgając po specjalny czip zapewnią opcje jak szybkie ładowanie czy szybszy transfer plików wyłącznie kablom, z których mają swój procent.

Grafika: Depositphotos.com