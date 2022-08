Apple potwierdza miesięczny poślizg iPadOS 16 i udostępnia betę iPadOS 16.1

Apple udostępnia najnowsze wersje testowe systemów iOS, iPadOS, macOS, tvOS i HomePod Software. Deweloperzy mogą też instalować iPadOS 16.1. A to oznacza jedno - system dla iPadów pojawi się nieco później.

Testy beta nowych systemów operacyjnych dla sprzętów Apple trwają. iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16 i HomePod Software 16 w ostatnich godzinach dostały kolejną wersję, która w pierwszej kolejności trafia do deweloperów, a w najbliższych dniach powinna pojawić się dla wszystkich zainteresowanych - w ramach publicznej bety. Nowa wersje nie wprowadzają nowych rozwiązań, ale skupiają się przede wszystkim na wyeliminowaniu błędów znalezionych w poprzednich kompilacjach. iOS 16 beta 7 nie przynosi dodatkowych funkcji, co potwierdza tylko doniesienia Marka Gurmana z serwisu Bloomberg, że Apple jest na finiszu przygotowywania pierwszej, pełnej wersji iOS 16, na chwilę przed premierą iPhone'a 14, która, według źródeł dziennikarza, zaplanowana jest na 7 września.

iPadOS 16 oficjalnie opóźniony. Beta iPadOS 16.1 już dostępna

Wraz z iOS 16 beta 7, Apple udostępniło pierwszą wersję testową iPadOS 16.1. Ta nie wprowadza zbyt wielu zmian względem swojego poprzednika, ale usprawnia działanie Stage Manager o dodatkowe funkcje przydające się w czasie pracy z aplikacjami uruchomionymi w pełnoekranowym oknie. Udostępnienie iPadOS 16.1 beta 1 to jednocześnie potwierdzenie tego, o czym pisaliśmy kilkanaście dni temu. iPadOS 16 zadebiutuje nieco później niż iOS 16. Potwierdza to teraz samo Apple. W komunikacie przesłanym do redakcji TechCrunch, przedstawiciele firmy informują:

To szczególnie ważny rok dla systemu iPadOS. Jako własna platforma z funkcjami zaprojektowanymi specjalnie dla iPada, mamy elastyczność, aby dostarczyć iPadOS zgodnie z jego własnym harmonogramem. Tej jesieni iPadOS będzie udostępniony po premierze iOS 16, jako wersja 16.1 w ramach bezpłatnej aktualizacji oprogramowania

Opóźnienie ma związek przede wszystkim z koniecznością dopracowania rozwiązań, które będą dostępne wyłącznie na iPadach. iPadOS 16.1 skupiać się będzie na dopracowaniu funkcji będącej odpowiedzią na potrzebny użytkowników oczekujących od iPada możliwości pracowania w wielu aplikacjach jednocześnie. Chodzi oczywiście o Stage Manager - narzędzie dające dostęp do bardziej zaawansowanej wielozadaniowej pracy. Rozwiązanie to pozwala ustawiać dowolną wielkość okna aplikacji i, po raz pierwszy na iPadzie, w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien. W trakcie testów beta wielu deweloperów i samych użytkowników krytykowało sposób działania Stage Manager - i ograniczanie funkcji wyłącznie do wybranych modeli iPadów.

iPadOS 16.1 w październiku. Czy wtedy poznamy nowe iPady?

Potwierdzenie opóźnienia iPadOS 16, który na rynku zadebiutuje z numerkiem 16.1 jest niemal równoznaczne z tym, że Apple nie zaprezentuje we wrześniu nowych modeli iPadów. Choć w ostatnim czasie pojawiały się sprzeczne informacje, wszystko wskazuje na to, że tablety Apple, w tym odświeżony, podstawowy iPad pokazany będzie dopiero w październiku - na kilkanaście dni przed oficjalną premierą systemu iPadOS 16.1. Wrześniowa konferencja zarezerwowana będzie dla iPhone'a 14 i Apple Watch Series 8. iOS 16 i watchOS 9 udostępnione będą w dniu ich premiery. W tym samym czasie powinniśmy otrzymać aktualizację tvOS i HomePod Software. Stabilna wersja systemu MacOS Ventura dla komputerów Mac powinna być udostępniona nieco później - w połowie października.