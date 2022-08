Były pracownik Apple przyznał się, że ukradł schematy Apple Car. Sąd wymierzy mu karę

Mężczyzna, który ukradł z laboratorium Apple poufne dokumenty, przyznał się do winy po 4 latach. Wyrok pozbawienia wolności zapadnie jeszcze w tym roku.

W lipcu 2018 roku informowaliśmy o zuchwałej kradzież poufnych dokumentów technicznych samochodu od Apple. Xiaolang Zhang – były już pracownik amerykańskiego giganta – miał rzekomo wykraść firmowe dane z zamiarem dostarczenia ich konkurencji w Chinach. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku tuż przed wejściem na pokład samolotu i od tego momentu toczyło się postępowanie w jego sprawie, które miało zakończyć się wyrokiem nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Po ponad 4 latach złodziej przyznał się do winy.

Uchwycony na kamerach

Xiaolang Zhang przed dokonaniem kradzieży pracował jako inżynier w dziale autonomicznych pojazdów Apple. Wraz z zespołem projektowym zajmował się testowaniem płytek drukowanych i to właśnie schemat tego komponentu zdecydował się przesłać na komputer swojej żony przy pomocy AirDrop.

Źródło: Depositphotos

Pilik zawierał 25-stronicowy dokument instrukcji technicznych oraz opisy prototypu samochodu od Apple, które miały trafić w ręce XPeng Motors – chińskiej firmy motoryzacyjnej, zajmującej się produkcją pojazdów elektrycznych. Apple podobno już wcześniej podejrzewało mężczyznę o wykradanie poufnych danych, po tym jak mężczyzna nagle złożył rezygnację po urlopie ojcowskim i wyjechał, aby rzekomo opiekować się matką.

Chwilę po tym jego uprawienia dostępowe zostały odcięte, a Apple rozpoczęło profilaktyczne dochodzenie. Śledztwo doprowadziło do nagrań z kamer CCTV, na których widać mężczyznę zabierającego sprzęt z firmowego laboratorium. Xiaolang Zhang początkowo nie przyznawał się do winy, jednak po czterech latach zmienił zeznania i poszedł na ugodę. Mężczyzna ma zapłacić 250 tysięcy dolarów grzywny i prawdopodobnie trafi do więzienia na 10 lat. Wyrok zostanie ogłoszony 14 listopada.

Choć dzięki takim sytuacjom całun tajemnicy powoli opada, to Apple wciąż nie ma zamiaru podzielić się szczegółami odnośnie elektrycznego auta z logiem nadgryzionego jabłka. Według znanego informatora Marka Gurmana Apple Car ma zostać wypuszczony w 2025 roku. Wciąż są to jednak tylko plotki.

Stock image from Depositphotos