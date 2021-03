Czy wasze iPhone’y bledną? Aluminiowe modele rzekomo tracą kolor

Jakby się z tym faktem nie spierać, iPhone’y to jedne z najdroższych smartfonów na rynku i jednocześnie – jedne z najbardziej popularnych urządzeń tego typu na świecie. Chwalone są jak świat długi i szeroki za jakość zdjęć, szybkość działania, oprogramowanie i jakość wykonania. Wychodzi jednak na to, że z tym ostatnim mogą być niewielkie kłopoty, szczególnie w kwestii utrzymania koloru przez telefon. Kiedy iPhone’y weszły do sprzedaży, pojawiły się już pierwsze problemy z odpyskującą, kolorową powłoką, jednak teraz wydawać się mogło, że telefony mają też problem z blednącymi kolorami.

iPhone – niektóre telefony bledną z czasem i nikt nie wie dokładnie dlaczego

Sprawa zaczęła być głośna w momencie, w którym kilka osób zamieściło informacje w social mediach, że ich iPhone’y 11, 12 i SE 2020 w kolorze czerwonym (Product RED) po kilku miesiącach używania zaczynają tracić kolor na aluminiowej ramce. W pierwszej chwili myślano, że takie zjawisko spowodowane jest używaniem case’a, ale to podejrzenie szybko odrzucono, jako że takie zjawiska miały miejsce w telefonach zarówno przechowywanych w etui, jak i tych, które tego etui nie miały.