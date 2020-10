iPhone 12 – farba odłazi od patrzenia na telefon. Lepiej używajcie etui

Dużą część marketingu szeptanego uprawianego przez fanów marki Apple opiera się na fakcie, że o ile iPhone kosztuje drożej, o tyle „starcza” on też na dłużej, dzięki lepszym podzespołom i dłuższemu wsparciu w postaci aktualizacji do kolejnych wersji iOS. I o ile w dużej mierze jest to prawda, o tyle w kwestii długowieczności urządzenia kluczową rolę odgrywa także jeszcze jeden czynnik – jakość wykonania. A z tą u Apple bywa różnie. Wszyscy pamiętamy sytuacje, w których iPhone’y wyginały się tylko dlatego, że materiały z których została wykonana konstrukcja były po prostu zbyt słabe. O ile modelom z serii 12 wyginanie się raczej nie grozi, to jeżeli użytkownicy nie będą dbać o nie jak o Jajka Faberge, to telefony mogą bardzo szybko przestać przypominać luksusowy produkt.

iPhone 12 – farba odłazi już po kilku dniach

Z wielu miejsc na świecie płyną sygnały, że nowe iPhony mają potworny problem z tym, że ich metalowa konstrukcja rysuje się od najlżejszego powiewu wiatru. Pierwsze zdjęcia napłynęły z Hongkongu, gdzie lokalne medium postanowiło podzielić się tym, jak iPhone 12 wygląda jeszcze w Apple Store: