Cud w Apple. Oszczędzi pieniądze i środowisko. Klient i tak zapłaci

Trend dbania o środowisko naturalne jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem. Będąc świadomym człowiekiem, warto przystanąć czasami i zastanowić się: „czy moje istnienie jest uciążliwe dla planety? Jeżeli tak, to w jakim stopniu i co mogę z tym zrobić?”. Podobnie robią firmy – ale trudno mi tutaj wskazać, czy wynika to z realnej dbałości o Matkę Ziemię, czy z pogoni za atrakcyjną łatką „giganta przychylnego środowisku”. Apple dyktuje swoją decyzję tym, że chce ulżyć naszej planecie w kontekście działalności człowieka. Niemniej, wynikają z tego bardzo poważne konsekwencje dla klientów.

Apple zakłada, że wszyscy mamy „jakąś” ładowarkę w domu

I najpewniej zakłada słusznie: u mnie wala się przynajmniej z 5 „wolnych” ładowarek (samych „kostek” podłączanych do gniazdka). Umieszczenie samego kabla w zestawie zdaje się być w takiej sytuacji całkiem dobrym pomysłem. Użytkownik i tak sobie poradzi: jeżeli natomiast okaże się, że nie ma takiego akcesorium, wróci do Apple i wtedy zakupi jedną taką sztukę. W trakcie przechodzenia między generacjami iPhone’ów nie będziemy mieć do czynienia z „nadwyżką” ładowarek i doprowadzi się do tego, że jedna przeżyje kilka takich urządzeń. Co więcej, Apple wczoraj po raz kolejny puściło „oczko” do bezprzewodowego ładowania i zaprezentowało iPhone’a bezpiecznie trzymającego się płytki indukcyjnej (kompatybilnej z MagSage). To całkiem wygodny sposób (nie zawsze!) doładowywania energii w akumulatorze.

W skrócie: przez cały okres życia jednej ładowarki, będzie można obsłużyć co najmniej kilka smartfonów. Co więcej, ładowarka zostanie zakupiona dopiero w momencie, gdy stanie się realnie potrzebna. Jak na razie, niektórzy konsumenci mają po kilka zapasowych ładowarek (tak jak ja) i kompletnie nie obawiają się jej braku, np. z powodu awarii. Moja nieoszczędność względem środowiska naturalnego wynika jednak nie z tego, że z zapałem gromadzę potencjalne elektrośmieci: po prostu jako człowiek mocno związany z nowymi technologiami, „przerobiłem” sporo smartfonów. A wiadomo, że do pewnego momentu standardem było pudełko, w którym zawsze otrzymamy ładowarkę.