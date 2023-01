Dziwne paski na ekranie iPhone’ów 14 Pro to nowa plaga. Użytkownicy skarżą się na problem

Pod koniec grudnia informowaliśmy, że chwilę po aktualizacji iOS 16.2 w internecie (szczególnie na Reddicie) zaczęło pojawiać się mnóstwo zgłoszeń dotyczących dziwnych poziomych linii w żółtym lub zielonym kolorze, które wyświetlają się podczas włączania smartfona. Kłopot dotyczy wyłącznie „czternastek” Pro i co ciekawe nie występuje za każdym razem, kiedy chcemy uruchomić telefon — pojawia się to losowo.

Żadna z osób zgłaszających problem nie spotkała się z tym zjawiskiem przed aktualizacją na iOS 16.2. Co było w miarę pocieszające, to fakt, że kłopot dotyczy większego grona ludzi — a to sugerowało, że problemem nie jest hardware, a software. Jeden z użytkowników Reddita udał się nawet do Apple Store z prośbą o pomoc, lecz niestety specjalista w lokalu nie był w stanie nic na to poradzić. Teraz okazuje się, że jest to prawda.

Apple przyznaje się do błędu

Jak donosi MacRumors, gigant z Cupertino w najnowszej notatce poinformował, że wie o tym problemie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się z ekranami użytkowników iPhone’ów 14 Pro i Pro Max. W informacji mogliśmy przeczytać:

Apple jest świadome problemu i wkrótce pojawi się aktualizacja oprogramowania, która rozwiąże ten błąd.

Nie jest jednak wiadome, kiedy dokładnie ten błąd zostanie naprawiony. Jeśli dopiero w iOS 16.3, to trochę będziemy musieli poczekać — oprogramowanie dopiero jest dostępne w trybie beta i ciężko określić, kiedy pełna wersja ujrzy światło dzienne. Nie można jednak wykluczyć tego, że Apple zdecyduje się wypuścić aktualizację iOS 16.2.1 z naprawą tego błędu, który do tej pory martwi wielu użytkowników.

