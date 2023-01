Apple HomePod 2. generacji zaprezentowany. Nie kupicie go w Polsce

Wczorajsza prezentacja Apple przyniosła układy M2 Pro i M2 Max, nowe komputery MacBook Pro w wersji 14 i 16 cali oraz stacjonarnego Maca mini z M2 i M2 Pro. I choć nic nie wskazywało na to, że będziemy mieć jeszcze więcej premier, Apple pokazało dziś drugą generację swojego głośnika HomePod, który oferować ma jeszcze więcej zaawansowanych funkcji.

Apple mocno zachwala swój nowy głośnik wskazując rozmaite technologie i rozwiązania w nim zastosowane. To m.in. przetwornik niskotonowy o wysokiej amplitudzie, zaawansowany napęd, wbudowany mikrofon z efektem basowym i układ pięciu przetworników wysokotonowych z technologią kształtowania wiązki. To połączenie ma dostarczyć wysokiej jakości dźwięku dostosowującego się do otoczenia. Pojedynczy głośnik sprawdzi się też przy słuchaniu dźwięku przestrzennego. A łącząc go w parę stereo pozwoli uzyskać imponujący efekt kina domowego dzięki integracji z Apple TV 4K.

Siri daje dostęp do różnorodnych informacji muzycznych i pozwala wyszukiwać konkretne utwory lub odkrywać muzykę według twórców, tekstu, dekady bądź gatunku albo dopasowaną do nastroju lub aktywności. Głośnik wspiera technologii eARC (Enhanced Audio Return Channel) na Apple TV 4K, co pozwala pozwala ustawić HomePoda jako system audio dla wszystkich urządzeń podłączonych do telewizora.

Jest też coś dla fanów inteligentnych domów. Nowy HomePod posiada m.in. wbudowany czujnik temperatury i wilgotności analizujący warunki w pomieszczeniu. Pozwala to na łatwiejsze konfigurowanie automatyzacji, które będą zaciągać rolety lub włączać klimatyzację, gdy temperatura w pokoju przekroczy ustawioną wartość. Co ciekawe, głośnik posiada funkcję rozpoznawania dźwięków sprawia i reaguje na dźwięk alarmu pożarowego lub czujnika czadu wysyłając użytkownikom stosowne powiadomienie bezpośrednio na iPhone’a.

Apple HomePod 2. generacji zaprezentowany. Dlaczego go nie ma w Polsce?

Jest też smutna informacja - oficjalnie, HomePod nie jest dostępny w sprzedaży w Polsce. A wszystko za sprawą Siri, która jest głównym sposobem interakcji użytkownika z głośnikiem. A jak dobrze wiadomo, asystent Apple w Polsce praktycznie nie istnieje, chyba, że komunikujecie się z nim po angielsku, niemiecku czy w innym wspieranym języku. Pozostaje więc wierzyć pojawiającym się raz na kilka miesięcy plotkom, że Apple pracuje nad polskojęzyczną Siri. Jeśli tak się stanie, HomePod pojawi się w oficjalnej sprzedaży. Druga generacja głośnika była dobrą okazją na rozszerzenie Siri na nasz kraj - niestety tak się nie stało.

Apple HomePod 2. generacji w sklepach pojawi się 3 lutego. Jego cena zaczyna się od 299 dolarów (w Stanach Zjednoczonych).