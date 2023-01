Jeden błąd i... nie zapłacę za nic w Internecie. Kuriozalny błąd w ZEN.COM

Tuż po nowym roku postanowiłem zrobić większe zakupy. Zauważyłem, że coś niedobrego dzieje się w trakcie próby zapłaty kartą. Zazwyczaj przy takich transakcjach, proszony jestem o zatwierdzenie płatności poprzez mechanizm 3D Secure: ten wymaga ode mnie zalogowania się do konta w fintechu i zatwierdzenia konkretnego zakupu. Mechanizm najpewniej Wam dobrze znany, bo wykorzystują go zarówno banki, jak i fintechy właśnie. W ZEN.COM wystarczy pomyślnie się uwierzytelnić i zatwierdzić operację w komunikacie. I to wszystko.

Kupowałem wtedy pewną rzecz na Allegro za pomocą komputera: naturalne więc, że użyłem zapisanej karty (gdy kupuję za pomocą urządzenia mobilnego, najczęściej używam Apple Pay, o ile jest dostępne). Byłem trochę zdziwiony, gdy otrzymałem komunikat o potrzebie zatwierdzenia 3D Secure, ale... na moim ekranie nie pojawiało się nic. A dodatkowo - aplikacja za chwilę się zawieszała. Stało się tak kilka razy, napisałem do supportu i wyszło na to, że być może jest coś nie tak po stronie Allegro. Pani Klara z supportu obiecała, że się do mnie odezwie i... po zaledwie jednym, późniejszym kontakcie - już więcej nie porozmawialiśmy. Natomiast ja postanowiłem 3D Secure obejść i zrobić zakup przez telefon z Apple Pay.

O sprawie zapomniałem na kilka dni, aż postanowiłem zakupić nową subskrypcję

Karty ZEN.COM użyłem kilka dni później i gdy ponownie zostałem poproszony o zatwierdzenie transakcji, już przeczuwałem że ta nie dojdzie do skutku. I rzeczywiście: aplikacja znowu zawiesiła się w trakcie wyświetlania komunikatu. Dokładnie tak: program, zamiast wyświetlić kwotę transakcji, jej miejsce oraz przycisk z napisem "potwierdź" (i jeszcze jeden, służący do jej odrzucenia) - po chwili się wyłączał. Ekran w trakcie ładowania 3D Secure jest zupełnie pusty. Co więcej, z aplikacji nie da się korzystać, gdy transakcja jest aktywna. Należy odczekać nieco ponad minutę, aby sklep ją odrzucił.

Napisałem supportu jeszcze jednego maila: tam mnie poinstruowano, żebym poczekał na zamknięcie poprzedniego "ticketu" (tylko jak mam czekać, skoro Pani Klara się nie odzywa?). Po kilku dniach spróbowałem wykonać jeszcze jedną transakcję z tym samym skutkiem i teraz odezwałem się do konsultantów ZEN.COM w aplikacji - tłumacząc, że wcześniejsze zgłoszenie zostało uznane za błąd w Allegro, ale teraz jestem już pewien, że błąd dotyczy bezpośrednio aplikacji lub mojego konta: a ja nie jestem w stanie zrobić ŻADNYCH zakupów w Internecie, które są wykonywane za pomocą karty płatniczej, a nie Apple Pay.

Jaką informację dostałem tym razem? Błąd jest znany, został naprawiony w nadchodzącej aktualizacji... ale nie wiadomo, kiedy zostanie ona wdrożona. Tutaj trochę zdębiałem: dostawcy rozwiązania fintechowego wiedzą o błędzie, jednak nie naprawiają go tak szybko, jak to możliwe, lecz oczekują na bliżej nieznany termin wypuszczenia do AppStore łatki? Otrzymałem informację, że najpewniej dział IT będzie umieszczał w uaktualnieniu jeszcze inne poprawki: więc nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. A trwa od początku tego miesiąca, bo wtedy próbowałem zrobić pierwsze (nieudane) zakupy.

ZEN.COM - mimo, że jestem z niego zadowolony, to co jakiś czas zaskakuje mnie pewnymi kuriozami. Nie wiem, jak duża jest skala błędu, który spotkał mnie: ale zdaje mi się, że boryka się z nim całkiem sporo użytkowników: tyle, że nikt nie pisze o tym ani na żadnych forach pomocy technicznej, ani nikt nie wspomina o tym w AppStore. Trochę smuci mnie postawa Pani Klary, która (najpewniej nieintencjonalnie) wmanewrowała mnie w myślenie, iż problem może być po innej stronie, a potem kontakt z nią był strasznie słaby...