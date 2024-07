Wiemy ilu już Polaków płaci smartfonem. Te dane zaskakują

NBP niezbyt chętnie dzieli się danymi odnośnie liczby kart płatniczych dodanych do cyfrowych portfeli typu Google Pay czy Apple Pay, ale czytając dokładnie kwartalne raporty banku centralnego, można to wyczytać, a dokładniej - wyliczyć sobie.

Generalnie, nie tylko NBP otwarcie o tym nie mówi, ale i same banki, które według branżowego serwisu Cashless.pl, który to cyklicznie wysyła do nich zapytania o udostępnienie takich danych, albo nie aktualizują tych informacji albo ich w ogóle nie podają, w tym największy bank w Polsce - PKO Bank Polski:

W rzeczywistości do portfeli cyfrowych klienci dodali więcej kart, niż wynika to z zebranych danych. Część instytucji nie podaje statystyk, nie aktualizuje ich lub są one niekompletne. Na przykład PKO BP ujawnia jedynie dane dotyczące kart dodanych do HCE (to zbliżeniowe płatności mobilne dostępne bezpośrednio w aplikacji IKO). Warto jednak zaznaczyć, że największy rodzimy bank stopniowo rezygnuje z tego rozwiązania.

Skoro już zaczęliśmy od Cashless.pl, zerknijmy na dane, które im udało się uzyskać bezpośrednio od banków, na koniec I kwartału 2024 roku.



Według tych niekompletnych danych, do cyfrowych portfeli w smartfonach, zegarkach czy opaskach dodaliśmy 13,2 mln kart płatniczych i liczba ta zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 700 tysięcy.

Zbliżeniowe karty płatnicze a zbliżeniowe płatności mobilne

Przechodząc już do aktualnych i pełnych danych NBP za I kwartał 2024, na koniec marca w obiegu było 45,9 mln kart płatniczych z czego 3 na 4 były aktywne.

Co to oznacza? Bo to ważna informacja, w kontekście naszych późniejszych wyliczeń - osobiście zakładałem kilka miesięcy temu nowe konto i zanim dostałem fizyczną kartę płatniczą dodałem jej wirtualny odpowiednik do portfela cyfrowego w smartfonie. No i nie miałem jeszcze w związku z tym potrzeby aktywowania fizycznego nośnika.

Zdecydowana większość kart płatniczych, to karty debetowe. Największym ich wydawcą jest VISA - 55,7%, a Mastercard odpowiada za 44,2% kart płatniczych w Polsce.

Wręcz przytłaczający odsetek kart płatniczych, wyposażonych jest w funkcje zbliżeniowe - 98,1%, to rekordowy udział w całej historii. Łącznie w obiegu jest ich 45 mln.

I tu dochodzimy do wspomnienia przez NBP o zbliżeniowych płatnościach mobilnych - bez żadnej tabelki i przekroju historycznego, aczkolwiek z istotną liczbą:

Oprócz kart zbliżeniowych na polskim rynku funkcjonują inne nośniki umożliwiające dokonywanie płatności zbliżeniowych. Są to telefony (smartfony), zegarki, opaski. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych tymi nośnikami wymaga ich wcześniejszego powiązania z tradycyjną kartą płatniczą (zazwyczaj przy pomocy dedykowanej aplikacji zainstalowanej w telefonie). W I kw. 2024 r. liczba wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych, zwiększyła się o 1 559,0 tys. (2,8%). Na koniec marca 2024 r. było ich łącznie 57,9 mln.

Tak więc mamy tu 57,9 mln wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, co odejmując liczbę zbliżeniowych kart płatniczych, da nam 12,9 mln portfeli mobilnych, czyli Google Play, Apple Pay czy Garmin Pay i podobne.

Imponujący jest też wzrost o 1,6 mln, wprawdzie nie mamy tu informacji czy to do poprzedniego kwartału czy analogicznego okresu roku ubiegłego - bazując jednak na danych Cashless.pl można przypuszczać, iż jest to wzrost rok do roku, niemniej i tak robi wrażenie.

Dane te zaskakują jeszcze bardziej jak uwzględnimy fakt, iż na koniec I kwartału 2024 roku liczba aktywnych kart zbliżeniowych wynosiła około 34 mln, a z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, iż jeśli ktoś już dodał kartę płatniczą do cyfrowego portfela to aktywnie z niej korzysta, więc te 12,9 mln zbliżeniówek w portfelach cyfrowych jest już z definicji aktywna i zbliża się szybko do tej liczby aktywnych fizycznych kart płatniczych.

Podsumowując, wygląda na to, że dane przekazywane przez banki serwisowi Cashless.pl są mocno przeszacowane zwłaszcza, że nie zawierają portfeli klientów największego banku. Ewentualnie, banki inaczej to raportują, mogą też je dublować - na przykład tę samą kartę dodaną do Google Play i Apple Pay liczyć jako dwa zbliżeniowe instrumenty płatnicze, a NBP liczy jako jeden na kartę, niezależnie od tego do ilu portfeli jest dodana.

Co jeszcze ciekawego można wyczytać z raportu NBP?

Płatności kartami płatniczymi i BLIKIEM w internecie

Jak wiemy z raportu PSP,- operatora płatności mobilnych BLIK za I kwartał 2024 roku, w okresie tym użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci 264,9 mln razy, a wartość tych transakcji online osiągnęła poziom 37,8 mld zł.

Płatności kartami w internecie są już daleko w tyle - 70,4 mln transakcji na kwotę 11,4 mld zł.

