Bank Millennium z nową aplikacją mobilną. Co się zmienia?

Aplikacje mobilne, to oczko w głowie banków w Polsce. Trudno się temu dziwić, skoro coraz liczniej zasilamy grono klientów „mobile only”.

Według cyklicznego raportu Związku Banków Polskich - NetB@ank, na koniec 2023 roku - na prawie 21,7 mln klientów banków w Polsce korzystających z aplikacji mobilnej, aż 15,5 mln ani razu w miesiącu nie uruchamia bankowości internetowej - „bankują” wyłącznie w aplikacji.

Dlatego też, co najmniej kilka razy w roku słyszymy o zmianach w aplikacjach mobilnych naszych banków, tym razem padło na klientów Banku Millennium. W przesłanych komunikacie, możemy przeczytać iż w nowej wersji aplikacji ma być jeszcze prościej niż dotychczas, a klienci nie powinni być zbytnio zmuszani do zmiany przyzwyczajeń, bo to nie rewolucja, a ewolucja zastosowanych rozwiązań.

Halina Karpińska, dyrektorka Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium:

Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów postawiliśmy na ewolucję zamiast rewolucji. Zmieniamy elementy aplikacji w zgodzie z najnowszymi rynkowymi trendami i standardami. Nawet jeśli produkty, które oferujemy bywają nieco bardziej złożone, to sama aplikacja bankowa powinna być równie prosta i intuicyjna jak szereg innych, z których korzystamy na co dzień.

Przede wszystkim wszystkie niezbędne i najpopularniejsze usługi przeniesiono z menu do dolnego paska z ikonami oraz uporządkowano grupy poszczególnych usług na intuicyjne kategorie - Płatności, Produkty, Ofertę i Więcej.

Z kolei odświeżenia doczekały się strony produktowe, na przykład dotyczące posiadanych kart płatniczych, gdzie pojawi się podgląd wszystkich danych karty po dodatkowej autoryzacji.

Do kogo trafi najnowsza wersja aplikacji mobilnej Banku Millennium? W pierwszej kolejności będą mogli z niej korzystać nowi klienci banku, a obecnym będzie ona sukcesywnie udostępniana. Zarówno posiadaczom smartfonów z iOS na pokładzie, jak i tych z Androidem czy od Huawei - wystarczy zaktualizować swoją aplikację w App Store, Google Play czy App Gallery. Wszyscy klienci banku, zostaną przeniesieni do nowej wersji aplikacji już w sierpniu.

Źródło: Bank Millennium.